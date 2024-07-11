Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС

Эксперт: Конкурс «Это у нас семейное» стал примером и мотиватором для всех российских семей

Политолог Линдигрин объяснила успех конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Олег Исайченко

«Участие главы государства в таких мероприятиях еще раз подчеркивает, какое значение в нашей стране придается семье и защите семейных ценностей. Президент не раз подчеркивал, что поддержка семьи и детей является одной из основ его политики и всей государственной системы», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

Собеседница напомнила, что «для популяризации и сохранения традиционных семейных ценностей Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи». По его же инициативе проводится и конкурс «Это у нас семейное».

Она также обращает внимание на то, с «какой искренностью и радостью глава государства общается с семьями»: «Путин всегда находится в прямом контакте с людьми, очень внимательно и открыто говорит с гражданами на любые темы, потому что все вопросы и проблемы считает важными». «Эта позиция находит отклик у россиян, что показала встреча с участниками конкурса. Более того, такие беседы заложили основу для многих решений – Путин опирается на мнения и запросы семей при доработке мер семейной политики и создания новых проектов», – сказала аналитик.

«В целом же основная задача конкурсов вроде «Это у нас семейное» – популяризация семьи, создание наилучших условий для увеличения их числа и рождения детей. В состязаниях смогли принять участие семейные команды из четырех и более родственников – представителей трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки», – добавила Линдигрин.

Эксперт отметила, что конкурс стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». «Особенно ценно, что в нем были представлены все 89 российских регионов, а также близкие и родственники конкурсантов, которые проживают в 81 стране по всему миру. Успех мероприятия делает обоснованным его проведение на регулярной основе», – полагает спикер.

По ее словам, финалисты и победители конкурса – хороший пример для подражания и мотивации других семей на совместное саморазвитие. «Все это показывает, что Россия – большая многопоколенная семья семей, где царят гармония, взаимопонимание и наследуемые традиции. А крепкая счастливая семья с детьми – это будущее всей нашей страны и залог ее успешного развития», – резюмировала Линдигрин.

В понедельник президент Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», где встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Перед беседой с финалистами Путин выразил уверенность в том, что конкурс «удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы». В ходе самой встречи он предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу.

«Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все», – сказал Путин.

Кроме того, он поддержал идею создания в России специального праздника для многодетных семей, в который они могли бы посещать ряд культурно-досуговых мероприятий бесплатно.