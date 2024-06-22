The Intercept: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета

Tекст: Вера Басилая

Издание изучило косвенные заявления американских властей, а также фотографии национального полка, и пришло к выводу, что США могли вооружать «Азов» (Запрещенная в России террористическая организация) до снятия запрета.

Портал обратил внимание на фото «Азова», где люди в американской военной форме вручают сертификат от декабря 2023 года одному из членов полка о прохождении курса подготовки при участии сил США в Европе. Госдепартамент и Пентагон отказались комментировать снимок и событие, передает ТАСС.

Также издание ссылается на комментарий одного из экс-сотрудников Госдепартамента, который предположил, что США помогали «Азову» с 2022 года.

Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».

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