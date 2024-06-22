На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?2 комментария
The Intercept: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета
Американская администрация, предположительно, оказывала поддержку украинскому националистическому полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) еще до снятия запрета, сообщил портал The Intercept.
Издание изучило косвенные заявления американских властей, а также фотографии национального полка, и пришло к выводу, что США могли вооружать «Азов» (Запрещенная в России террористическая организация) до снятия запрета.
Портал обратил внимание на фото «Азова», где люди в американской военной форме вручают сертификат от декабря 2023 года одному из членов полка о прохождении курса подготовки при участии сил США в Европе. Госдепартамент и Пентагон отказались комментировать снимок и событие, передает ТАСС.
Также издание ссылается на комментарий одного из экс-сотрудников Госдепартамента, который предположил, что США помогали «Азову» с 2022 года.
Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».
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