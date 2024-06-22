FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро

Tекст: Вера Басилая

По словам Вучича, для Сербии торговля боеприпасами представляет возможности для бизнеса, помогает «возрождать» экономику страны, но он подчекркнул, что Сербия не принимает ни украинскую, ни российскую сторону в конфликте, передает канал «360».

Президент Сербии также пояснил, что страна не может экспортировать напрямую боеприпасы на Украину или в Россию, но за последние два года было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими государствами на сумму около 800 млн евро. По мнению Вучича, что покупатели делают с купленным вооружением в конечном итоге – это «их работа».

Тут же президент уточнил, что у Сербии есть друзья и в России, и на Украине.

Ранее в 2023 году Вучич заявлял, что Сербия может полностью остановить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения своей безопасности.