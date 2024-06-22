На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?4 комментария
FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
Объем экспорта сербских боеприпасов, возможно попавших на Украину через США и другие страны, составил около 800 млн евро. Президент Сербии Александер Вучич назвал делом покупателей, что они будут делать с купленными боеприпасами, сообщила The Financial Times.
По словам Вучича, для Сербии торговля боеприпасами представляет возможности для бизнеса, помогает «возрождать» экономику страны, но он подчекркнул, что Сербия не принимает ни украинскую, ни российскую сторону в конфликте, передает канал «360».
Президент Сербии также пояснил, что страна не может экспортировать напрямую боеприпасы на Украину или в Россию, но за последние два года было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими государствами на сумму около 800 млн евро. По мнению Вучича, что покупатели делают с купленным вооружением в конечном итоге – это «их работа».
Тут же президент уточнил, что у Сербии есть друзья и в России, и на Украине.
Ранее в 2023 году Вучич заявлял, что Сербия может полностью остановить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения своей безопасности.