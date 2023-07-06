Вучич заявил о прекращении экспорта оружия и боеприпасов Сербией

Сербия на следующей неделе может полностью остановить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения своей безопасности, заявил президент Александр Вучич.

Также, по его словам, будет введен запрет на вывоз любого оружия, любых боеприпасов из страны, так как национальные интересы Сербии находятся под угрозой, передает ТАСС.

Власти страны запросили проведение срочного заседания Совбеза ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косово и Метохии, страна будет требовать от сил НАТО для Косово демилитаризации косовских албанцев, рассказал глава.

«Жизнь сербов и их безопасность находятся под угрозой, и на этом заседании мы будем просить срочные меры, а именно – чтобы Совбез потребовал от KFOR немедленного прекращения деятельности приштинских структур, которые этим занимаются, и демилитаризации всех вооруженных албанских формирований», – сказал Вучич.

Ранее президент Сербии говорил о том, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Киев может попытаться развить контрнаступление, а власти Косово начнут новую волну гонений на сербов.