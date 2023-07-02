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Вучич поделился опасениями в преддверии саммита НАТО
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Киев может попытаться развить контрнаступление, чтобы показать результат к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, на этом фоне албанские власти Косово начнут новую волну гонений на сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, ожидается, что Киев разовьет контрнаступление в направлении Артемовска, а также ближе к Энергодару и Мелитополю. По мнению Вучича, Украина подготовила несколько десятков бригад и «пробьет российскую оборону в той части», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что не «болеет» ни за кого, но думает, что произойти это может с большими жертвами. По его словам, на Украине думают, что это изменит ход боевых действий.
Вучич также полагает, что когда начнется новое украинское контрнаступление, косовоалбанский премьер Альбин Курти в Приштине запустит новый виток гонений на косовских сербов.
Напомним, ситуация в регионе обострилась после попыток захвата зданий сербских администраций косовскими силовиками. Вучич экстренно покинул организованный посольством России прием в честь Дня России из-за того, что в центре республики были задержаны вооруженные силовики непризнанного Косово.
Зеленскому объяснили, что означает возврат Украины к границам 1991 года
Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означал бы пребывание в одном государстве с Россией
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Возвращение Украины к границам 1991 года является отличной инициативой Владимира Зеленского, поскольку это бы означало восстановление единого государства с Россией, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов напомнил, что в 1991 году Россия и Украина входили в одно государство, столицей которого была Москва. Глава движения «Мы вместе с Россией» отметил, что в данном вопросе он согласен с Зеленским, «давно нам пора выходить на эти границы».
Одиннадцать двенадцатых того года, добавил Рогов, Россия и Украина находились в одном государстве. В таких границах Москва и Киев могли выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС его слова.
При этом Рогов уверен, что Зеленский в действительности не заинтересован в мирном урегулировании. При любом мире, добавил он, нынешнего президента Украины «сразу сносят», поскольку люди начнут задавать вопросы о том, почему они так плохо живут и почему чиновники так много воруют, а возможности объяснять все вооруженным конфликтом уже не получится. Зеленский будет делать все, чтобы боевые действия продолжались, заключил Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.
Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона
Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.
Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию.
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ВСУ оснастили немецкие «Леопарды» советской динамической защитой
В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1»
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В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1».
«Немецкий ОБТ Леопард 2А4 с динамической защитой «Контакт-1», – говорится в сообщении Telegram-канала «Повернутые на Z войне». В другом сообщении этого же Telegram-канала немецкий танк Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1» назван «сумрачным творением».
«Они все же сделали это: немецкий Leopard 2A4 с динамической защитой. Отдельно радуют комментарии украинских танковых экспертов, рассказывающих, что перед установкой были проведены какие-то работы и даже испытания», – сообщает Telegram-канал «Оборонка».
Напомним, в апреле боец российских штурмовых формирований рассказал, что немецкий танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий. Он отметил, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Модернизация немецких танков началась еще несколько месяцев назад, после того, как стало понятно, что в бою немецкие танки «прекрасно горят», о чем 13 июня на встрече с военкорами заявил президент России Владимир Путин. Днем позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard от попадания российского снаряда разлетелся на куски. Минобороны демонстрировало уничтожение и более современной версии Leopard-2A6.
Отметим, динамическая защита «Контакт» (Контакт-1) – старая советская разработка 80-х годов. Комплекс разработан для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет. Принята на вооружение в 1985 году и устанавливалась на танки Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ, и другие. При массе бронирования до двух тонн обеспечивает защищенность от кумулятивных средств на 50-80%.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге.
Зеленский заявил о планах выхода ВСУ на границы 1991 года
Зеленский: Киев готов к урегулированию конфликта на Украине в случае выхода ВСУ на международные границы 1991 года
Власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский в ходе выступления на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом, ответил на вопрос о том, готова ли будет Украина к дипломатическому урегулированию, если ее войска выйдут на позиции, которые они занимали до начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии в случае выхода ВСУ на «реальные» границы «согласно международному праву». Он также отметил, что границы, которые существовали 24 февраля 2022 года, не являются границами Украины. По его словам, там была контактная линия между ВСУ и «оккупантами».
Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе
Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе
Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором житель Мариуполя показал квартиру в новом жилом комплексе.
Хинкл написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что президент России Владимир Путин «построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры, в том числе Художественный музей им. Куинджи и Мариупольский драмтеатр. Также в городе начали восстанавливать железнодорожный вокзал.
Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковской области
Глава российской администрации Харьковской области Ганчев: Власти Украины вывозят из региона имущество предприятий
Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковской области, жителей региона выселяют из домов и принуждают к эвакуации, сообщил глава российской администрации области Виталий Ганчев.
Глава российской администрации области Харьковской области сообщил, что в Харькове и области, по сообщению местных жителей, сейчас проводятся определенные действия. Он уточнил, что, по поступающим данным, людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах, передает ТАСС.
Напомним, в конце мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил решить проблему украинских обстрелов региона путем присоединения Харькова. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач.
В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга
Flightradar24: В Европу прилетел американский спецсамолет для ядерного мониторинга
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Американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.
Спецсамолет ВВС США, как утверждается, 30 июня прибыл на авиабазу Ханья на Крите, откуда в Черноморский регион часто вылетают разведывательные дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint, пишет «Московский комсомолец».
Сенатор Константин Долгов ранее призывал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.
Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отмечал, что в преддверии саммита НАТО украинские власти могут перейти к нагнетанию ядерной истерики. Он обращал внимание, что попытки организовать диверсии на ЗАЭС уже имеют место.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти способах, которыми ВСУ могут попытаться навредить России в преддверии саммита НАТО.
Директор ЦРУ похвастался возможностями вербовки на фоне конфликта на Украине
Директор ЦРУ Бернс: Конфликт на Украине улучшил возможности для вербовки агентов в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что благодаря конфликту на Украине у американской стороны появилась уникальная возможность для вербовки агентов в России.
Бернс, выступая с лекцией в Великобритании, рассуждал о том, что якобы имеющее место недовольство ходом специальной военной операцией со стороны людей в российском руководстве дает ЦРУ – разведывательной службе, «работающей с людьми», – возможность, которая «выпадает раз в поколение», передает РИА «Новости».
«Мы не позволяем себе ее упустить», – приводит слова Бернса Reuters.
Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать российских дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации, предупреждал он.
УПЦ отвергла требование властей Украины к монахам Киево-Печерской лавры
УПЦ: Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру незаконно и является самоуправством
Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру безосновательно, незаконно и является самоуправством, говорится в заявлении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В юридическом отделе УПЦ сообщили, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, по этому поводу судом ни одно решение не принято, соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно, и его следует рассматривать как самоуправство, передает ТАСС.
В заявлении на сайте УПЦ также содержится призыв к членам комиссии Минкульта Украины не нарушать законы и дождаться судебного решения.
Ранее власти Украины потребовали от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля.
Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
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Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков, сообщил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены минометный расчет в районе Золотой Нивы, гаубица «Мста-Б» – в районе Новый Комар и пикап с националистами – в районе Пречистовки, передает ТАСС.
Скопления украинских боевиков поражены силами армейской авиации в районе Урожайного, там же уничтожены три боевые бронированные машины. Кроме того, украинские националисты уничтожены в районе Макаровки и Новодонецкого.
На Запорожском направлении, продолжил Чехов, воздушная разведка вскрыла, а затем была уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В районе Гуляйполя и Малой Токмачки артиллерийским огнем уничтожены минометные расчеты. В районах Степового, Верхней Терсы и Луговского уничтожены две буксируемые гаубицы в Степногорске и автомобильная техники с боевиками. Кроме того, ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два украинских беспилотника «Лелека» и один «Фурия».
Помимо этого, группировка «Восток» в районе Угледара уничтожила значительное количество боевиков и техники противника. Как подчеркнул Чехов, это произошло благодаря грамотному управлению боевыми расчетами командиром полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки полковником Евгением Смирновым, который управлял расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек».
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР).
Российские силы пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР
РИА «Новости»: Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в районе села Берховка в ДНР
Украинские националисты в субботу, 1 июля, предприняли попытку наступления в районе села Берховка Артемовского района Донецкой народной республики, однако успеха они не добились, сообщил источник в командовании группировки войск «Юг».
Источник РИА «Новости» сообщил, что противника удалось остановить в «серой зоне» силами подразделений ВДВ. В течение субботы, по его словам, наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск. В результате ударов уничтожены свыше двух сотен украинских военных, а также пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотников типа «Валькирия» и «Лелека-100».
ВСУ за сутки, уточнил источник, бросили в атаку более 300 боевиков, а также шесть танков и десять боевых бронированных машин.
Попав под огонь с российской стороны, противник отступил, бросив раненых и убитых, добавил источник.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления. 27 июня глава государства сообщал, что украинские вооруженные силы потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин.
Бои на Украине показались наемникам из США страшнее Ирака и Афганистана
DB: Наемники из США назвали бои на Украине более жестокими, чем в Ираке и Афганистане
Американские наемники, участвовавшие в боях на Украине на стороне ВСУ, оказались шокированы жестокими столкновениями и обстановкой на передовой, пишут СМИ США.
Так, «солдат удачи» с позывным «Бам» сказал изданию Daily Beast, украинский конфликт «намного страшнее» войн в Ираке и Афганистане, где он также участвовал.
«Худший день в Афганистане и Ираке – это спокойный день на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».
Также наемник считает, что у украинских военнослужащих слабый уровень подготовки. По его словам, в ВСУ много «тупых добровольцев», которым на поле боя делать нечего.
Морской пехотинец Оффенбекер со своей стороны назвал события на фронте «ужасным дерьмом». Российские войска, рассказал он, давят противника артиллерией и танками. Оффенбекер признался, что отговаривал друзей вступать в ряды наемников, которые воюют на стороне украинских националистов.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала.
Киев попросил у Запада средства борьбы с российскими «Ланцетами»
Советник главы МО Украины Сак: Киеву остро нужны средства борьбы с российскими БПЛА «Ланцет»
Украинским вооруженным силам остро нужна западная техника, которая бы позволила бороться с российскими БПЛА «Ланцет», заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.
Сак в интервью британской The Daily Telegraph заявил, что, по данным украинской разведки, Россия начала вкладывать большие средства в производство «Ланцетов». По его словам, в Киеве этим обеспокоены.
«Не будем хвалить русских, но это («Ланцеты» – прим. ВЗГЛЯД) неплохое оружие», – приводит его слова ТАСС.
Как пишет издание, относительно дешевый российский беспилотник способен выводить из строя намного более сложную и дорогостоящую технику противника. Отмечается, что от маневренного БПЛА защитить западные танки, поставленные украинским вооруженным силам, сложно.
Сак считает, что помочь Украине могла бы Германия, поставив ВСУ зенитные самоходные установки «Гепард». Советник украинского министра отметил, что «Гепарды» обладают высокой мобильностью, они оснащены хорошими радарами, которые можно интегрировать в систему ПВО.
Также Сак отметил, что Киев добивается от западных союзников поставок средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, это важный элемент борьбы с беспилотниками, однако у ВСУ его «слишком мало».
Первые «Гепарды» Украина получила от Германии еще в августе прошлого года. До конца 2023 года Берлин обещал передать ВСУ 45 таких установок. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении «Гепардов» в ходе спецоперации.
Американские СМИ писали, что российский беспилотник «Ланцет» представляет собой одну из величайших угроз для украинских военных.
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
В Запорожской области сообщили в субботу об обстреле города Токмак со стороны Вооруженных сил Украины.
По предварительным данным, обстрел был совершен из РСЗО HIMARS, один человек в результате обстрела погиб, а еще один получил ранение, сообщили оперативные службы, передает ТАСС.
Сообщается, что город Токмак подвергся обстрелу в 15.50 мск. Также повреждение получили пять жилых домов.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали наступление в районе села Работино в Запорожье.
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления
Рогов: Украина готовится ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области
Вооруженные силы Украины готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что контрнаступление может начаться со дня на день, в любой момент. По его словам, сейчас украинская армия пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск, это делается для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил, передает РИА «Новости».
Как указал Рогов, Киев может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».