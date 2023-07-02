Вучич поделился опасениями в преддверии саммита НАТО

Киев может попытаться развить контрнаступление, чтобы показать результат к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, на этом фоне албанские власти Косово начнут новую волну гонений на сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

По его словам, ожидается, что Киев разовьет контрнаступление в направлении Артемовска, а также ближе к Энергодару и Мелитополю. По мнению Вучича, Украина подготовила несколько десятков бригад и «пробьет российскую оборону в той части», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не «болеет» ни за кого, но думает, что произойти это может с большими жертвами. По его словам, на Украине думают, что это изменит ход боевых действий.

Вучич также полагает, что когда начнется новое украинское контрнаступление, косовоалбанский премьер Альбин Курти в Приштине запустит новый виток гонений на косовских сербов.

Напомним, ситуация в регионе обострилась после попыток захвата зданий сербских администраций косовскими силовиками. Вучич экстренно покинул организованный посольством России прием в честь Дня России из-за того, что в центре республики были задержаны вооруженные силовики непризнанного Косово.