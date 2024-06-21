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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Серия взрывов раздалась в Харькове, воздушная тревога распространилась на Днепропетровскую, Полтавскую и Сумскую области Украины, сообщили украинские СМИ.
Сообщается, что, возможно, взрывы прогремели за пределами Харькова, в данный момент объявлена воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской области Украины, передает ТАСС.
При этом сообщается, что сигнал ракетной опасности звучит в Харьковской области более часа, ранее сирены были включены в Николаевской области в течение 1 часа 16 минут.
Ранее сообщалось, что подконтрольный Украине Херсон остался без света после взрывов.