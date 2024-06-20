Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
Подконтрольный Киеву Херсон остался без света
Подконтрольный Киеву город Херсон остался без света после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, Херсон остался без света, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, передает РИА «Новости».
Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.