На Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Страна может не пережить зиму из-за дефицита электроэнергии

Tекст: Дарья Григоренко

«До зимы осталось пять месяцев. Если мы не сможем сейчас организовать защиту, то не сможем провести ремонт. 50% не хватит, чтобы пройти зиму», – сказал Галущенко в интервью Reuters, передает ТАСС.

По его словам, для восстановления поврежденных электростанций необходимо от семи до девяти систем противовоздушной обороны Patriot, причем они нужны уже в ближайшие недели. Ремонтные работы не будут иметь смысла без надежной защиты от обстрелов.

«Покрыть недостаток за счет импорта мы не сможем», – добавил министр, говоря о дефиците электроэнергии.

В настоящее время Украина уже вынуждена вводить веерные отключения света. Зимой ситуация может значительно ухудшиться, если не будут предприняты срочные меры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.

Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.