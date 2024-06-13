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На Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму
Глава Минэнерго Украины Галущенко: Страна может не пережить зиму из-за дефицита электроэнергии
Украина рискует не пережить зиму из-за дефицита электроэнергии и отсутствия достаточной защиты от российских обстрелов, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«До зимы осталось пять месяцев. Если мы не сможем сейчас организовать защиту, то не сможем провести ремонт. 50% не хватит, чтобы пройти зиму», – сказал Галущенко в интервью Reuters, передает ТАСС.
По его словам, для восстановления поврежденных электростанций необходимо от семи до девяти систем противовоздушной обороны Patriot, причем они нужны уже в ближайшие недели. Ремонтные работы не будут иметь смысла без надежной защиты от обстрелов.
«Покрыть недостаток за счет импорта мы не сможем», – добавил министр, говоря о дефиците электроэнергии.
В настоящее время Украина уже вынуждена вводить веерные отключения света. Зимой ситуация может значительно ухудшиться, если не будут предприняты срочные меры.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.
Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.