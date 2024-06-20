Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
После нападения в Копенгагене у датского премьера диагностировали ушиб шеи
Премьер-министру Дании Фредериксен диагностировали ушиб правого плеча и повреждение шеи после нападения неизвестного
Датскому премьеру Метте Фредериксен диагностировали ушиб правого плеча и повреждение шейного отдела позвоночника после того как на нее было совершено нападение на улице Копенгагена 7 июня. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра, ссылаясь на заключение врача.
Известно, что вечером 7 июня неизвестный совершил нападение на Фредериксен в центре Копенгагене. По данным полиции, он сделал это их хулиганских побуждений, передает РИА «Новости».
По информации датской газеты B.T., задержанный 39-летний мужчина говорит по-польски и общается с помощью переводчика. Он был задержан по статье уголовного кодекса, касающейся насилия или угроз применения насилия в отношении должностного лица.
Как сообщалось ранее, мужчина напал на премьера Дании Фредериксен в Копенгагене.