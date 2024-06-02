  • Новость часаГладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
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    Европу разрывают противоречия из-за российского газа
    СМИ сообщили о планах Байдена заморозить конфликт на Украине
    В ДНР объяснили значение освобождения Уманского
    Россия жестко ответила на воровство США
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    BBC: Украина сможет бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях
    Названа сумма, которую Италия потеряла из-за антироссийских санкций
    Длительные отключения электричества введены в Киеве
    Путин похвалил фрукты из Узбекистана
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Гибель президента Ирана повлияла на отношения США и Индии

    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    26 комментариев
    2 июня 2024, 17:16 • Новости дня

    Россия и Саудовская Аравия решили продлить сокращение добычи нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, продлят действие добровольных сокращений добычи нефти в объеме 2,2 млн б/с, сообщило Саудовское агентство печати.

    Срок действия сокращений по добыче нефти продлится до конца сентября 2024 года, до конца 2025 года продлеваются добровольные сокращения добычи на 1,66 млн б/с, передает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.

    Ранее источники сообщали, что министры стран ОПЕК+ согласовали продление сделки об увеличении квот по добыче нефти на 2025 год.

    1 июня 2024, 18:14 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае уничтожения ДнепроГЭС

    Политолог Скачко: Уничтожение ДнепроГЭС вернет Украину в первобытное состояние

    Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае уничтожения ДнепроГЭС
    @ Amadeusz Swierk/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявления украинских властей о критическом состоянии ДнепроГЭС после ночного удара России требуют проверки: Украине нужно привлечь повышенное внимание к женевской «мирной конференции». Однако вывод станции из строя станет символом полной декоммунизации и деиндустриализации Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В субботу на Украине рассказали о критическом состоянии ДнепроГЭС.

    «По Днепровской ГЭС очень трудно промахнуться, если бы Россия хотела уничтожить ее, она сделала бы это. Уничтожение ДнепроГЭС – это масштабная техногенная, энергетическая и социальная проблема для нынешней Украины. Это обесточивание огромного региона», – считает Владимир Скачко, киевский политолог.

    По его словам, уничтожение ДнепроГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции в стране, станет символом полной декоммунизации и деиндустриализации Украины, произойдет «возвращение страны в первобытное состояние».

    ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций – ГЭС-1 и ГЭС-2. Ее строительство началось в 1927 году с участием более 120 тыс. человек. Гидроэлектростанция была запущена в 1932 году, а через семь лет запущен последний гидроагрегат, мощность станции достигла 560 тыс. кВт. В 2022 году мощность довели до 1569 МВт – более 10% суточного распределения электроэнергии Украины по правому и левому берегам Днепра.

    Собеседник особо подчеркнул, что заявление украинских властей о том, что ДнепроГЭС якобы находится в критическом состоянии после взрывов, требует проверки.

    «Украина нужно привлечь повышенное внимание к предстоящей через две недели женевской «мирной конференции» по «формуле мира» Зеленского. Для этого необходима какая-то провокация, мощнейший политико-экономический флешмоб. Таким способом могут быть утверждения о выводе из строя крупнейшей гидроэлектростанции в Европе с обвинениями в адрес России», – пояснил собеседник.

    О критическом состоянии ДнепроГЭС после взрывов в ночь на субботу в Запорожье сообщил глава подконтрольной Киеву областной администрации Иван Федоров. Движение по плотине станции перекрыто, хотя власти обещали восстановить его в течение нескольких часов. Масштабы повреждений и возможные последствия для энергосистемы Украины пока не уточняются. «Речь даже не идет о выработке электроэнергии», – констатировал Федоров.

    Согласно данным Минобороны России, групповой удар высокоточным оружием морского базирования был нанесен по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Это был ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили военные в ежедневной сводке.

    По данным СМИ, применялись беспилотники «Герань-2», крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

    Украинские власти сообщали о повреждении энергообъектов в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Винницкой и Львовской областях. Циркулировала информация о повреждении двух теплоэлектростанций, попадании по двум ГЭС и близлежащей инфраструктуре.

    Первые удары по ДнепроГЭС Россия нанесла в октябре 2022 года, а затем в декабре того же года. Следующая атака произошла в феврале 2023 года, а в марте 2024 – после очередного массированного ракетного удара – на Украине заявили о выводе станции из строя.

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    1 июня 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами

    Военкор Поддубный: Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS нашли в Белгороде

    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, расчеты ПВО ВС России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, судя по обломкам, найденным на земле, стреляли РСЗО M142 HIMARS, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

    Поддубный отметил, что применение этого типа вооружения невозможно без западных военных, «самодеятельность» киевского режима исключена. Военкор считает, что сам факт попытки удара говорит о новом витке эскалации, на которую пошел Вашингтон, что говорит о прямом участии НАТО в войне против России.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    1 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова

    Британский эксперт Меркурис: Оборона ВСУ рушится на Харьковском направлении

    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская оборона на Харьковском направлении обрушилась, русские войска ворвались в укрепленный район, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, украинские войска фактически оказались окружены в Волчанске, их оборона на этом направлении рушится, российские войска уверенно продвигаются дальше, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя в Харьковской области.

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    2 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Байдена заморозить конфликт на Украине перед выборами в США

    AC: Байден планирует заморозить конфликт на Украине перед выборами в США

    СМИ сообщили о планах Байдена заморозить конфликт на Украине перед выборами в США
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов президента США, пишет The American Conservative.

    По данным The American Conservative, Байден хочет «сохранить все как есть до следующих выборов», передает «Газета.Ru». В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США Украина станет его проблемой, а если победит Байден – Вашингтон подумает о возможности мирного урегулирования, пишет издание.

    Ранее в США рассказали, что останется от Украины после СВО.

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    1 июня 2024, 21:13 • Новости дня
    В США рассказали, что останется от Украины после СВО

    Полковник Уилкерсон: Украина останется без Одессы и выхода к Черному морю

    В США рассказали, что останется от Украины после СВО
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, Владимир Зеленский не тот человек, который сможет спасти Украину, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    По его словам, Одессу и выход к Черному морю режим Зеленского вот-вот потеряет. Зеленский мог бы вопреки давлению США попытаться сохранить то, что осталось от Украины, но он просто не тот человек, который нужен сейчас стране, передает РИА «Новости».

    Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.

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    1 июня 2024, 20:03 • Новости дня
    Умер Артур Чилингаров

    Умер депутат и полярный исследователь Артур Чилингаров

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

    Володин выразил соболезнования родным и близким политика, передает ТАСС.

    Как отметил канале вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Чилингаров умер после продолжительной и тяжелой болезни.

    Чилингаров  – участник множества полярных экспедиций, член-корреспондент РАН, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

    Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963-м окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С.О. Макарова (сейчас Государственный университет морского и речного флота) по специальности «инженер-океанолог».

    Доктор географических наук, защитил диссертацию на тему «Междисциплинарные проблемы Крайнего Севера Российской Федерации: географический аспект».

    С 1969-го по 1974 год был замначальника высокоширотных воздушных экспедиций «Север-21», «Север-25» и «Север-26», начальником станции «Северный полюс –19», а также антарктической станции «Беллинсгаузен».

    В 1986–1992 годах являлся зампредседателя Госкомгидромета СССР, начальником главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана. Руководител научной экспедициией к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь» и трансконтинентальным перелетом в Антарктиду на Ил-76.

    В 1985 года принимал участие в спасении судна «Михаил Сомов». За руководство операцией, проявленное мужество ему присвоено звание Героя Советского Союза.

    В 1993-2011 годах Чилингаров – депутат Госдумы I-V созывов. В 1993-2007 годах – зампредседателя Госдумы, в 2007–2011 годах – первый замруководителя фракции «Единая Россия». Во время работы в Думе продолжал организовывать и возглавлять экспедиции, занимался развитием арктического туризма.

    С октября 2005-го по декабрь 2008 года был спецпредставителем президента России по вопросам Международного полярного года. С декабря 2008 года являлся спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

    С ноября 2011-го по сентябрь 2014 года – член Совета Федерации.

    С 2016 года был депутатом Госдумы VII–VIII созывов, членом фракции «Единая Россия». Входил в бюро высшего совета партии и комиссию партии по этике.

    Был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Ленина, «За морские заслуги», «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Имел звание почетного профессора Государственного университета морского и речного флота им. Макарова.

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    2 июня 2024, 01:34 • Новости дня
    Хуситы дважды за сутки атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
    Хуситы дважды за сутки атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Julia A. Casper

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о повторной атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море.

    «Удар был нанесен с использованием нескольких ракет и беспилотников, что стало второй атакой на авианосец за 24 часа», – сказал военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, передает ТАСС

    Хуситы также заявили об атаках на американский эсминец и три коммерческих судна в Красном море.

    Напомним, 31 мая «Ансар Аллах» сообщило о ракетном ударе по авианосцу Dwight Eisenhower. В движении заявили, что атака стала ответом на удары Великобритании и США по территории Йемена, подконтрольной хуситам.

    Подтверждения это информации со стороны Пентагона пока нет, масштаб разрушений не раскрывается.

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    1 июня 2024, 19:04 • Новости дня
    В НАТО признали кибератаку поводом для применения пятой статьи

    Бауэр: Кибератака может стать поводом для применения пятой статьи устава НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО договорились, что не только «физическая атака», но и кибератака может стать основанием для начала дебатов о применении пятой статьи и выполнения последующих процедур, заявил на сессии «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

    Адмирал заявил, что для признания кибератаки на важную цифровую инфраструктуру государства актом войны необходимо быть уверенным, что нападение было совершено государством, а не «частным актором», чтобы «понятно было, с кем воевать», передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности применения пятой статьи договора в случае кибератаки.

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    1 июня 2024, 21:35 • Новости дня
    Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка»

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка», которая вызвала неоднозначную реакцию блогеров и публики.

    Песня появилась на стриминговых площадках в пятницу, поклонники посчитали, что таким образом Пугачева обратилась к дочери Кристине Орбакайте, которой советует «посидеть в уголочке».

    «Не клюют в уголочке и моральные уроды. В душу наголо не плюют», – приводит фрагмент из текста песни «Комсомольская правда».

    Певец Данко, комментируя новую песню Пугачевой, заявил, что ее последние работы Пугачевой похожи на «конвульсии сбитой птицы», а музыкальный материал убогий.

    «У Пугачевой вышел новый «хит», в котором беглая певица учит дочку «не быть рабыней властей» и называет окружающих людей моральными уродами», – отреагировала на песню «Небожена».

    В поддержку Пугачевой высказалась балерина Анастасия Волочкова, которая оказалась большой любительницей творчества Аллы Пугачевой, и назвала гениальными все ее песни.

    Ранее Пугачева в 75-летний юбилей выпустила песню «Жизнь слишком хороша».

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    2 июня 2024, 11:47 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине
    Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал ряд резких заявлений в адрес Пекина из-за отказа руководства КНР участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

    На форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Зеленский назвал Китай «инструментом в руках [президента России Владимира] Путина», заявив, что китайская сторона работает над тем, чтобы страны не приезжали на «саммит мира», передает «Московский комсомолец».

    Таким образом Пекин не только поддерживает Москву, но фактически поддерживает конфликт, заявил президент Украины. Он также обвинил главу Китая Си Цзиньпина в якобы поставках элементов оружия России.

    Ранее Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине.

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    1 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Солдатам ВСУ отказались выдавать рации из-за риска сдачи в плен

    Боец ВСУ рассказал, что украинским солдатам не дают рации из-за опасности сдачи в плен

    Солдатам ВСУ отказались выдавать рации из-за риска сдачи в плен
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинским солдатам перестали выдавать рации из-за опасности сдачи в плен, заявил военнослужащий ВСУ Антон Черный в интервью YouTube-каналу Alpha media.

    Черный заявил, что при сдаче в плен российские солдаты могут захватить рацию и слышать все, что говорят в ВСУ, поэтому приходится менять все каналы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинским солдатам не следует много знать, чтобы они не сдавали информацию русским.

    Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 45 украинских военнослужащих.

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    1 июня 2024, 19:55 • Новости дня
    Госдеп заявил о легитимности Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на отсутствия выборов на Украине и окончания президентского срока, заявили РИА «Новости» в Госдепартаменте США.

    В госдепе привели текст выступления Мэттью Миллера от 25 марта, из которого следует, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решать украинский народ, передает РИА «Новости».

    Ранее один из авторов конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник заявил, что единственной легитимной структурой сегодня на Украине является Верховная рада. По его словам, нелегитимность Зеленского «была специально сконструирована».

    Президент России Владимир Путин назвал легитимной властью на Украине Верховную раду и ее спикера.

    Коментарии (29)
    2 июня 2024, 08:37 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предрек сближение России и Германии

    Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек сближение России и Германии

    Экс-советник Пентагона предрек сближение России и Германии
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия постепенно сближается с Россией, что может привести к «разрыву» отношений между Берлином и Вашингтоном в ближайшие месяцы, такое мнение выразил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

    По словам Макгрегора, Германия «дюйм за дюймом» сближается с Россией «интеллектуально, ментально и стратегически», передает РИА «Новости».

    «В ближайшие месяцы мы увидим окончательный разрыв между США и Берлином», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Макгрегор полагает, что сближение с Россией является для Германии «единственным способом» восстановить свою экономику.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией.

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    2 июня 2024, 12:29 • Новости дня
    СК завершил расследование дел воевавших на стороне ВСУ наемников из США и Латвии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел против двух наемников из США и Латвии, принимавших участие в украинском конфликте на стороне Киева.

    По данным СК, гражданин Латвии Атварс Аниньш и гражданин США Сент-Джон Майкл-Артур за деньги участвовали в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины, передает РИА «Новости».

    Уголовные дела в отношении наемников направлены для передачи в суд и заочного осуждения. В ведомстве отметили, что оба наемника открыто делились подробностями преступной деятельности в соцсетях.

    В марте СК объявил в розыск более 700 иностранных наемников.

    Коментарии (5)
    2 июня 2024, 09:35 • Новости дня
    Длительные отключения электричества введены в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Киева по указанию «Укрэнерго» ввели дополнительные отключения электроэнергии, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

    Графики отключений будут действовать с 00.00 до 05.00, а также с 18.00 до 24.00, написал Попко в Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, эти меры необходимы для обеспечения стабильного снабжения города электроэнергией. Этих лимитов будет достаточно для удовлетворения около 76% потребностей Киева, добавил Попко.

    Накануне на Украине из-за проблем с энергетикой более чем на 60% были повышены тарифы на электричество, на фоне чего эти меры «помогут сохранить семейный бюджет», отметил он.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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