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В Госдуме назвали доллар токсичным
Председатель Госдумы Володин: От токсичного доллара отказывается не только Россия
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, и от него сейчас отказывается не только Россия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он указал, что незаконные санкции против российских финансовых институтов не дадут желаемого для США эффекта ввиду неизбежной дедолларизации мира.
При этом Володин отметил, что страны БРИКС уже ищут альтернативу «токсичному» доллару.
По словам депутата, с марта 2022 года доля «недружественных» валют с 84,7% сократилась почти в пять раз, до 17,8%.
Володин добавил, что расчеты в российской валюте за то же время выросли в 3,5 а в деньгах дружественных России государств почти в 15 раз.
В частности, более 90% расчетов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводятся именно в национальных валютах, а торговля между Россией и Китаем на 95% ведется в рублях и юанях.
Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.