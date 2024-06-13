Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
Китай осудил санкции США и обвинения G7
МИД Китая потребовал отменить введенные против Китая из-за России санкции
Китайские власти выразили решительный протест против введенных США односторонних санкций в отношении КНР из-за ситуации на Украине, заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь.
По его словам, Штаты должны немедленно прекратить злоупотреблять противозаконными односторонними санкциями, в противном случае Китай примет необходимые меры для защиты законных прав китайских компаний и индивидуальных лиц, передает ТАСС.
Коме того, Линь Цзянь также раскритиковал страны «Группы семи» за «беспочвенные обвинения» в адрес третьих стран, якобы участвующих в конфликте на Украине.
Политик призвал страны G7 взять на себя прагматическую ответственность за смягчение ситуации, а также создание условий для разрешения политического кризиса.
В среду США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.
Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.