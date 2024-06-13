Китай осудил санкции США и обвинения G7

МИД Китая потребовал отменить введенные против Китая из-за России санкции

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Штаты должны немедленно прекратить злоупотреблять противозаконными односторонними санкциями, в противном случае Китай примет необходимые меры для защиты законных прав китайских компаний и индивидуальных лиц, передает ТАСС.

Коме того, Линь Цзянь также раскритиковал страны «Группы семи» за «беспочвенные обвинения» в адрес третьих стран, якобы участвующих в конфликте на Украине.

Политик призвал страны G7 взять на себя прагматическую ответственность за смягчение ситуации, а также создание условий для разрешения политического кризиса.

В среду США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.

Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.