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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

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    13 июня 2024, 11:20 • Новости дня

    Китай осудил санкции США и обвинения G7

    МИД Китая потребовал отменить введенные против Китая из-за России санкции

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские власти выразили решительный протест против введенных США односторонних санкций в отношении КНР из-за ситуации на Украине, заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь.

    По его словам, Штаты должны немедленно прекратить злоупотреблять противозаконными односторонними санкциями, в противном случае Китай примет необходимые меры для защиты законных прав китайских компаний и индивидуальных лиц, передает ТАСС.

    Коме того, Линь Цзянь также раскритиковал страны «Группы семи» за «беспочвенные обвинения» в адрес третьих стран, якобы участвующих в конфликте на Украине.

    Политик призвал страны G7 взять на себя прагматическую ответственность за смягчение ситуации, а также создание условий для разрешения политического кризиса.

    В среду США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.

    Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.

    12 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России.

    Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

    Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.

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    12 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.

    ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.

    Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    12 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Московская биржа не станет проводить торги долларом США из-за американских санкций против нее, заявили в торговой площадке.

    Торги евро также проводиться не будут, указали там, передает ТАСС.

    С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам за исключением валютных пар с долларом и евро.

    На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги продолжатся по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

    Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.

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    12 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее базы для F-16

    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее авиабазы для F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается эксплуатировать румынские авиационные базы для боевых вылетов истребителей F-16, для этого она обманула руководство Румынии, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Украина намерена эксплуатировать F-16 с румынских аэродромов, такой план у нее был изначально, заявил Меркурис, передает радио Sputnik.

    Чтобы успокоить румынских союзников, Киев придумал историю о том, что самолеты будут переправляться с румынской территории и вооружаться на Украине, после чего вводиться в бой.

    Переданные Украине F-16, по прогнозу эксперта, будут уничтожены, как и авиабазы, на которых их расположат.

    Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предполагал, что переданные Украине F-16 будут запускать с территории Польши или Румынии.

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    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    12 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили дивизион украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области, удар сняли на видео, Минобороны опубликовало видеозапись.

    ЗРК поразили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» рядом с поселком Полывяное, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили уничтожение двух пусковых установок ЗРК, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.


    На видео также запечатлена вторичная детонация.

    Ранее в мае расчет «Искандера» уничтожил командный пункт и скопление техники ВСУ.

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    12 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порт кубинской столицы прибыли лучшие боевые вымпелы Северного флота, это тот случай, когда «качество важнее количества», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя визит ВМФ России в порт Гаваны.

    Состав эскадры Северного флота – это тот случай, когда «качество важнее количества», это «лучшие корабли» СФ, заявил Коц в своем Telegram-канале.

    «Адмирал Горшков» – это многоцелевой фрегат первого ранга с управляемым ракетным вооружением проекта 22350, корабль может нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы», пояснил военкор.

    Также у фрегата есть радиолокационные станции, умеющие следить за всеми типами целей, современные комплексы РЭБ и РЭП, а все системы управления – цифровые.

    «По сути, этот корабль – плавающий компьютер, способный выполнять множество задач практически без участия человека», – добавил Коц.

    Его оборудование связано в сеть единым управлением, радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет фиксировать врага на значительном расстоянии.

    Атомная подводная лодка «Казань», которая также в составе эскадры зашла в порт Гаваны – это проект 885М. Она может вести огонь всеми современными типами крылатых ракет морского базирования, у нее обновлена элементная база, модернизированное оборудование. Также у подлодки менее шумный новый двигатель, который делает сложным ее обнаружение в океанских глубинах.

    Все компоненты на этой АПЛ – российского производства, добавил Коц.

    В среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России.

    Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что прибытие кораблей ВМФ России на Кубу схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году.

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    12 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Столтенберг: Страны НАТО будут обязаны отправлять оружие Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

    Не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который займется координацией поддержки Киева.

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    13 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией

    Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов»

    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США – нужно признать террористами за составление черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На прошлой неделе TEXTY представила список людей и организаций, которые выступают против американской поддержки Украины. В список вошли Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ряд влиятельных конгрессменов, журналист Такер Карлсон, психолог Джордан Петерсон и другие – всего 391 человек и 76 организаций, передает РИА «Новости».

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», сообщает Fox News.

    Конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд заявил, что профильный комитет Палаты представителей принял решение отменить финансирование украинской организации, передает ТАСС.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это хороший первый шаг», но «их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций».

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

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    12 июня 2024, 19:55 • Новости дня
    Пасынок главкома ВСУ: Сырский никогда не считал себя украинцем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пасынок главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Иван заявил, что его отчим себя «точно никогда не считал» украинцем, и никогда плохо не говорил о России или Донбассе.

    Семья Сырских всегда считала себя русскими, и Александр «плохого слова о России или Донбассе» не говорил, сказал собеседник RT.

    Александр Сырский женился на матери Ивана, когда тому не исполнилось и трех лет. Молодой человек узнал, что Сырский не является его биологическим отцом только в 19 лет.

    Все это время мужчина был Ивану «как настоящий отец, воспитывал строго», поскольку это семья военных.

    Александр Сырский, по мнению его пасынка, «очень властный, гордый и целеустремленный».

    Иван отметил, что его еще в младших классах возили к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир.

    Семья Сырского «была ошарашена», когда узнала о назначении Александра главкомом ВСУ, по словам собеседника, он даже не хотел учить украинский язык.

    «Карьера, наверное, оказалась дороже», – предположил пасынок.

    Иван пояснил, что не собирается общаться с отчимом и считает его предателем.

    Ранее Иван Сырский участвовал в автопробеге в честь Дня Победы в Сиднее.

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    12 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Москва пообещала ответ на новые санкции США

    Захарова: Антироссийские санкции США не останутся без ответа

    Москва пообещала ответ на новые санкции США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Введение очередных санкций Вашингтоном против России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва расценивает эти санкции как «агрессивные действия», они не останутся без ответа, заявила Захарова, передает ТАСС.

    В среду США объявили об очередном пакете антироссийских санкций, в него включили «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ». Всего в него вошли свыше 300 физлиц и юрлиц.

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    12 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США

    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США на работу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские рестрикции не смогут помешать работе Сбера в России, заявили в этом банке, такое же мнение выразили в банке ВТБ.

    На работе Сбера в России санкции не скажутся, в работе зарубежных подразделений не ожидается принципиальных изменений, заявили в банке, передает ТАСС.

    Валютно-обменные операции клиенты банка также смогут проводить без изменений, а средства на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности.

    В ВТБ заявили, что новые ограничения США не влияют на работу банка и не скажутся на обслуживании клиентов.

    Валютно-обменные операции клиенты смогут проводить так же, как и раньше.

    Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

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    12 июня 2024, 16:16 • Новости дня
    Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады

    Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады Украины Стефанчука

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В швейцарском парламенте местный депутат от самой крупной партии «Демократический союз центра» (UDC) Томас Аекси устроил драку с полицией из-за того, что проход заблокировали из-за фотосессии спикера украинской Рады Руслана Стефанчука.

    Полицейские обеспечивали безопасность Стефанчука во время фотосессии, когда на них напал Аекси, передает РИА «Новости» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

    Сам депутат пояснил, что «не дал себя остановить», и отметил, что парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами во время сессии.

    Другой швейцарский депутат Кристиан Вассерфален заявил, что «это неправильно», когда парламентариям мешают работать вооруженные автоматами полицейские.

    Стефанчук посетил Швейцарию 12 июня с официальным визитом.

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    13 июня 2024, 02:21 • Новости дня
    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных

    Посол в США Антонов заявил о провале попыток добиться международной изоляции России

    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Противникам России не удалось добиться ее международной изоляции, Москва продолжит бороться против неоколониализма и деления международного сообщества на богоизбранных и отверженных, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов в российском посольстве на мероприятии по случаю Дня России, комментируя американские санкции, заявил, что Москва «навязываться в партнеры не собирается». Если США «созреют» для «честных и равноправных» отношений, то Россия открыта к диалогу, но на «конфронтацию будет давать решительный ответ», сказал посол.

    По его словам, США уверены, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку», но в мире тем временем усиливаются «такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, пандемии и многие другие», передает РИА «Новости».

    Антонов заверил, что Россия никому не угрожает и «развивается как миролюбивая страна», но она «боролась и будет бороться» с делением мира на «цветущий сад» и «джунгли», с «попытками западного меньшинства притеснять малые и молодые государства».

    Посол указал, что многие страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые составляют «мировое большинство», не только отказались поддержать санкции, но и продемонстрировали «готовность к укреплению сотрудничества» с Россией.

    Напомним, США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи, а также запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России.

    Коментарии (31)
    13 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце

    Киев призвал не допускать россиянку Кудаеву к участию в Олимпиаде за пост о погибшем в ходе спецоперации на Украине отце

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом не допускать к участию в Олимпиаде-2024 россиянку Динару Кудаеву за то, что она назвала героем своего отца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

    Также Киев просит отстранить от Олимпиады еще двух членов сборной России по борьбе Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, которые выразили поддержку Кудаевой. Украина заявляет, что российские спортсменки якобы «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

    Отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года. 25 мая она опубликовала в соцсетях его фотографию с подписью «Ты мой герой», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Киев хочет, чтобы от Олимпиады отстранили борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину. В качестве причины для предлагаемого отстранения указано ее участие в совместных мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

    Напомним, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.

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