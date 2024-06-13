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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

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    13 июня 2024, 10:10 • Новости дня

    Германия выступила против нового пакета санкций ЕС против России

    DPA: Германия блокирует переговоры о новом пакете санкций ЕС против России

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое правительство требует исключения из 14-го санкционного пакета Евросоюза против России меры об ответственности зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкционного режима или же ограничении списка таких компаний, сообщили источники в Брюсселе немецкого агентства DPA.

    По информации собеседников агентства, сомнения немецкой стороны вызваны прежде всего мерами, которые затруднят обход ранее введенных ограничений.

    В Германии опасаются, что в случае обхода санкций Россией к ответственности будут привлечены в том числе немецкие компании.

    Кроме того, Германия требует смягчить санкции в части использования российской системы обмена финансовой информацией, пишет «Коммерсант».

    Источники агентства считают, что обсуждение новых санкций затягивается именно из-за несогласия Германии по некоторым параметрам и сравнивают поведение немецких властей с позицией Венгрии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

    11 июня 2024, 19:52 • Новости дня
    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского

    АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали Зеленского в Бундестаге

    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выступлении украинского президента Владимира Зеленского в Бундестаге отказались присутствовать депутаты партий «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернативы для Германии» (АдГ).

    Парламентарии этих фракций вышли из зала заседаний перед выступлением украинского политика, передают «Известия» со ссылкой на трансляцию. Фланг АдГ был полностью пустым во время выступления Зеленского.

    Президент Украины участвует в международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в немецкой столице 11-12 июня.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет обучать украинских военных на подконтрольной киевскому режиму территории.

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    12 июня 2024, 19:26 • Новости дня
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшая из Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, хотя ранее ее исключили из «Альтернативы для Германии» (АдГ), после чего она была вынуждена покинуть Германию.

    Петерсен получила 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого количества должно хватить для победы и перехода в районное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Отмечается, что не досчитано несколько поданных через почту голосов, но, вероятнее всего, они не скажутся на результатах голосования.

    Петерсен переехала вместе с семьей в Германию в 2008 году. Она выступала недавно в ОБСЕ, где шла речь о дискриминации россиян в ЕС. Также она приезжала наблюдателем на выборы президента России в 2024 году.

    После этого ее исключили из АдГ в парламенте Гамбурга, решается вопрос об исключении ее из партии в целом.

    Также Петерсен была вынуждена покинуть Германию, поскольку школьные учителя ее детей жаловались в социальные органы на «странное поведение» этих учеников.

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    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    10 июня 2024, 10:44 • Новости дня
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана набрала 44,6% на выборах в Европарламент, получив наименьший результат за 20 лет, следует из предварительных подсчетов национального избирательного бюро Венгрии.

    Отмечается, что последний раз партия «Фидес» получила менее 50% голосов на выборах в 2004 году, 20 лет назад, тогда она набрала 47,4% избирателей.

    Между тем за оппозицию «Уважение и свобода» («Тисза») отдали голоса 29,7% избирателей, отмечается, что это лучший для партии от оппозиции результат за 14 лет, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что правящая партия «победила старую оппозицию и новую оппозицию» и будет брать вверх снова и снова.

    Также он заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения на выборах в Европарламент его партии «Возрождение».

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    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня
    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

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    10 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Bild: Германия по итогам выборов в ЕП разделилась почти по границам ГДР и ФРГ
    Bild: Германия по итогам выборов в ЕП разделилась почти по границам ГДР и ФРГ
    @ IMAGO/Deutzmann/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате выборов в Европарламент Германия разделилась почти по границе ФРГ и ГДР, сообщила русскоязычная версия газеты Bild.

    Согласно данным газеты, в десяти так называемых «старых» федеральных землях, которые относились к Западной Германии до объединения страны в 1990 году, лидером почти везде стал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), сообщает ТАСС.

    При этом в Гамбурге и еще некоторых крупных городах первое место заняла партия «Союз-90»/«зеленые». В других городах, например в Бремене и Бремерхафене, большинство избирателей отдали свои голоса за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

    На востоке страны, вземлях ранее принадлежавших к ГДР, большинство голосов набрала правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    Bild заключает, что АдГ укрепила свои позиции в качестве второй по популярности партии в Германии.

    Напомним, оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимают третье место.

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    10 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции

    Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
    @ Ebrahim Noroozi/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.

    Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.

    По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.

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    10 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории»

    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории» из-за результатов выборов в ЕП

    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона уйти в отставку и на «свалку истории» из-за результатов выборов в Европарламент.

    По его словам, результаты выборов в ЕП стали отражением неумелых мер Шольца и Макрона по поддержке Украины за счет граждан их стран, передает РИА «Новости».

    «Пора уйти в отставку! На свалку истории», – отметил Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, выборы в ЕП отразили «неумелую, даже идиотскую экономическую и миграционную политику» Шольца и Макрона, которые поддерживают «бандеровские власти в б. Украине ценой жизней своих собственных граждан».

    Ранее Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения его партии на выборах в ЕП.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца несостоятельными национальными лидерами.

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    10 июня 2024, 14:14 • Новости дня
    Российский дипломат: Победа фон дер Ляйен приведет к большей милитаризации ЕС
    Российский дипломат: Победа фон дер Ляйен приведет к большей милитаризации ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главным победителем на выборах в Еропарламент (ЕП) стала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, это приведет к дальнейшей милитаризации Евросоюза (ЕС), заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Фон дер Ляйен получила поддержку большинства как «единый кандидат от евробюрократии» и теперь «с еще большей уверенностью идет на второй срок», заявил Логвинов, передает ТАСС.

    По словам дипломата, единственной целью фон дер Ляйен является «сохранение доминирования ЕС и США на мировой арене ценой фактического превращения Евросоюза в централизованное, идеологизированное и милитаризированное псевдогосударство». При этом проблемы, которые беспокоят избирателей, отходят на второй план, подчеркнул он.

    Ранее газета Politico писала, что фон дер Ляйен могут не переизбрать после выборов в Европарламент.

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    11 июня 2024, 13:57 • Новости дня
    Шольц призвал Запад сделать все возможное для укрепления ПВО Украины
    Шольц призвал Запад сделать все возможное для укрепления ПВО Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц на международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) в Берлине призвал Запад приложить все силы для укрепления противовоздушной обороны Украины.

    По его словам, сами германские власти будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», остальным предлагается поддержать инициативу по усилению украинской противовоздушной обороны всем, чем можно, передает ТАСС.

    Шольц добавил, что больше всего украинская армия нуждается в боеприпасах и вооружениях ПВО.

    Также немецкий канцлер напомнил, что объем военной помощи Украине со стороны ФРГ (оказанной и обещанной) исчисляется 28 млрд евро.

    Он отметил, что на предстоящем саммите Группы семи будет выступать за предоставление «масштабных и долгосрочных обязательств для Украины». Кроме того, Шольц затронул тему «будущего нового члена ЕС» в вопросе мер по восстановлению бывшей советской республики.

    Италия уже заявила об отправке на Украину нового пакета военной помощи для ПВО.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть договоренности с другими странами о поставках Киеву новых систем ПВО.

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    11 июня 2024, 12:28 • Новости дня
    Венгрии пригрозили исключением из «Бухарестской девятки» за позицию по Украине

    Financial Times: Венгрия может быть исключена из «Бухарестской девятки» из-за позиции по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Дипломаты стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине, пишет Financial Times.

    По данным издания, Венгрия на последних встречах группы блокировала решения об увеличении помощи Украине, в том числе военной по линии НАТО, а также об ускорении рассмотрения заявки Киева на вступление в альянс, передает ТАСС.

    Также FT подчеркивает, что данные обсуждения носят очень серьезный характер – встреча в Риге 11 июня может стать для Венгрии последней в составе «девятки».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что доволен итогами выборов в Европарламент. По его словам, удалось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне.

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    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

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    11 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Шольц: Германия не будет обучать солдат ВСУ на украинской территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия будет оказывать Киеву поддержку в области подготовки военнослужащих, но планирует делать это исключительно на своей территории, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

    Шольц напомнил, что Германия приняла решение помогать Украине обучать солдат на собственной территории, и подчеркнул, что «в этом решении ничего не меняется», передает ТАСС.

    Ранее Шольц призвал Запад сделать все возможное для укрепления ПВО Украины.

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    12 июня 2024, 23:46 • Новости дня
    Захарова обвинила США в желании устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Захарова заявила о желании США с помощью НАТО устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Захарова заявила в Telegram, что США пытаются втянуть ЕС в «прямое столкновение с Россией под флагом НАТО». По ее мнению, «истеричная накачка западной общественности тезисом» о том, что Россия якобы собирается напасть на страны Запада, «означает только одно» – Белому дому нужно «еще большее кровопускание» в Европе, чтобы избежать «коллапса и собственной власти, и американской экономики».

    Напомним, Столтенберг заявил, что не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием.

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