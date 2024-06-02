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    2 июня 2024, 13:25 • В мире

    Европу разрывают противоречия из-за российского газа

    Европу разрывают противоречия из-за российского газа
    @ IMAGO/Joerg Boethling/Global Look Press

    Tекст: Владимир Добрынин

    Одни европейские страны призывают к полному отказу от поставок российских энергоносителей, а другие в то же самое время только увеличивают их закупки. О каких странах идет речь, как объясняется такой парадокс и в каких еще ресурсах из России Европа внезапно стала остро нуждаться?

    На уходящей неделе Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу высокого уровня для «определения путей постепенного прекращения поставок газа, нефти и ядерных материалов из России». Это выглядит тем более парадоксально, что несмотря на все усилия по «сокращению зависимости от российских энергоносителей», реальное потребление Европой ресурсов из России растет.

    «Европа снова начинает покупать российский газ», пишет испанское экономическое издание El Economista и поясняет: «2022 и 2023 годы в Европе были поводом для газовой эйфории. Евросоюзу удалось почти полностью отключиться от российского газа. Если в 2021 году 33% всего закупаемого континентом газа было российским, то к декабрю 2023 года зависимость сократилась до малозаметных 13%. В абсолютном выражении поставки газа Москвой снизились со 150 млрд кубометров до 43 миллиардов».

    Однако сегодня, признает издание, такие страны, как Германия, переживают кризис из-за этого глубокого отключения. Немцам пришлось увеличить закупки топлива у США и Норвегии. Более того, выяснилось, что ни скандинавы, ни американцы закрыть имеющуюся у Германии газовую дыру своими объемами не в состоянии. С начала 2024 года поставки российского газа в Европу вновь и значительно стали расти.

    По данным Форума стран-экспортеров газа (GECF), объем газа, поступающего в Европу по трубопроводам из России, увеличился в первом квартале 2024 года на 23% по сравнению с показателями того же периода предыдущего года. В свою очередь, по данным платформы глобальной торговой информации Kpler, поставки СПГ (сжиженного природного газа) из России также увеличились на 14%.

    «Зависимость Европы от импорта в 2023 году уже возросла: Россия поставила 4,89 млн тонн. На долю России в поставках СПГ в декабре 2023 года уже приходилось 16% всех поставок по сравнению с 12,74% годом ранее. Это произошло в основном из-за того, что Испания начала закупки для реэкспорта, за ней следовали Бельгия и Франция», – отмечает агентство.

    В 2024 году страны ЕС продолжили наращивать потребление российского СПГ. Испания увеличила импорт на 23% , Франция – на 100%. Из трех названных выше главных «клиентов» российского СПГ только Бельгия сделала шаг назад в первом квартале, закупив на 7% меньше. Зато Греция начала активно наполнять свои хранилища, увеличив закупки на 81%.

    Аналитики S&P Global были обеспокоены ситуацией с Испанией, заявив, что «в ее планах диверсификации отказ от российского СПГ не прописан». Дэвид Льюис, аналитик по СПГ, заявил, что «(Испания) не может расторгнуть контракты без вмешательства правительства, а правительство заявило, что не будет вмешиваться в контракт между двумя частными компаниями».

    Причина, по которой именно эта страна взяла на себя роль закупщика-спекулянта, заключается в ее высоких мощностях по регазификации (25% всех мощностей в Европе), что позволило ей «извлекать выгоду из поставок странам, находящимся в затруднительном положении».

    «Поставки российского газа продолжат расти», – говорит Ана Мария Джаллер-Макаревич, исследователь Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA). Эксперт утверждает, что существуют два фактора, которые могут объяснить восстановление «потока газа с Востока на Запад».

    С одной стороны, это «расслабление и победная риторика властей ЕС, которые перестали требовать отключаться так жестко и это побуждает государства-члены Евросоюза воспользоваться лучшими ценами». С другой, «все страны ЕС проявляют желание набрать дешевого российского газа как можно скорее – до принятия нового пакета санкций, где точно будут фигурировать ограничения на этот вид углеводородного сырья из России».

    Поддержка разрабатываемого четырнадцатого пакета санкций против России, ориентированного конкретно на газ, особенно на СПГ, в Европе растет, утверждает El Economista. В начале мая в Брюсселе стартовала первая дискуссия, предложения которой будут касаться запрета оказания грузовых услуг по перевалке российского СПГ (то есть российские суда не смогут разгружать свой газ в европейских портах). Кроме того, планируется включить в новый пакет санкций полный запрет на заход в европейские порты «любого корабля, который способствует военным усилиям» – танкеры включены в эту категорию.

    Эти новые санкции также сочетаются с усилением опасений, что конфликт на Украине и эскалация напряженности могут привести к полному перекрытию газопровода через Украину. Действие соглашения о транзите российского газа через Украину заканчивается 31 декабря текущего года, и, если новое соглашение не будет достигнуто, оно будет полностью закрыто, а Европа потеряет сразу 5% всего получаемого газа.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко высказался по этому поводу прямо, заявив: «Я могу подтвердить, что у нас нет планов подписывать дополнительное соглашение или продлевать действующее». Ситуация обещает большие трудности, с которыми столкнутся Австрия, Венгрия, Словакия а также балканские и центральноевропейские страны. В настоящее время 98% всего покупаемого ими газа поступает от Москвы по сравнению с 80% до 2022 года.

    Однако не исключено, что Москва за это время найдет альтернативные маршруты поставок. В частности, полагают европейские эксперты, на полную нагрузку наверняка будет работать «Турецкий поток». Туркам вряд ли будет сложно устроить из российского газа смесь с, например, азербайджанским. Так это уже делается с российской же нефтью на перевалке. Продукт в итоге перестает считаться российского происхождения и не подпадает под любые ограничения.

    Кстати, Европа наращивает не только закупки российского голубого топлива, но и металлов – алюминия, железа, стали. Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, увеличив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до 328 млн евро. Это максимум с мая 2023 года.

    Бельгия нарастила закупки в 3,5 раза, Италия – на 25%, Дания – на 30%. В пятерке крупнейших экспортеров также Чехия и Нидерланды. После перерыва, длившегося четыре месяца закупки железа и стали возобновила Венгрия. Поставки алюминия в ЕС увеличились в период с февраля по март на 29%. Это максимум с октября 2023 г. Лидером по приобретению алюминия стала Германия, нарастившая закупки в пять раз. На 69% увеличила объемы покупаемого у России металла Испания, на 21% – Польша.

    Иначе говоря, глобальная экономика до сих пор, даже спустя два с лишним года после начала СВО, добросовестно служит внешней торговле России. В очередной раз доказывая ту истину, что изоляция такой огромной страны невозможна.


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