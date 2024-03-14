  • Новость часаВертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Колыме
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    @ ZUMAPRESS/Global Look Press

    14 марта 2024, 09:00 Мнение

    Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье
    Европарламент предложил Армении сделать первый шаг в ЕС
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в ВСУ
    Шеф-повар рассказал, как приготовить на Масленицу блины с припеком без русской печи

    Прекращение транзита газа через территорию Украины окончательно оформит российско-европейский газовый развод. Действующий пятилетний договор на транзит, заключенный в 2019 году в результате урегулирования долгового спора между Газпромом и «Нафтогазом Украины», прекратит свое действие после 2024 года. Киевские власти уже завили, что дальше продлевать договор не намерены. Таким образом, будет свернут единственный маршрут, по которому российский трубопроводный газ поступал в страны Центральной Европы.

    Вместе с тем сам транзит – пусть и без договора – Украина готова продолжать вплоть до 2027 года – дедлайна, в который добровольно обязался уложиться Евросоюз, полностью отказавшись от российского газа. Киев же, пусть сквозь зубы и с глубоким отвращением – но неизменно за деньги – транзит готов продолжить. Единственное условие – вести переговоры и подписывать договора с Россией должен ЕС или отдельные страны союза, быть стороной новых договоренностей Киев не желает.

    Впрочем, ни Украина, ни ЕС в данном случае не принимают окончательных решений. Транзит газа по территории Украины может быть окончательно прекращен в любой момент, когда этого пожелают в Вашингтоне. А поскольку у США есть целый ворох причин настаивать на прекращении транзита, последний, вероятно, обречен. От украинской ГТС останется только система подземных газовых хранилищ, которая будет использована Евросоюзом для перераспределения дефицитного ресурса между отдельными странами.

    Объемы транзита газа через территорию Украины радикально упали с некогда пиковых значений в 120–130 млрд куб. метров в год (с середины 1990-х по конец 2000-х годов) – ныне кажущихся почти мифическими. В 2023 году Газпром прокачал по украинской газотранспортной системе жалкие 14,5 млрд куб. метров газа. Еще столько же ушло в Европу по «Турецкому потоку». Тем не менее эти объемы являются критически важными для ряда стран Центральной Европы, не имеющих возможности развивать СПГ-проекты ввиду отсутствия выхода к морю. К числу таких стран относятся Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия. Сейчас они получают российский газ напрямую по южной ветке украинской ГТС.

    В случае прекращения транзита эти страны попадут в тройную зависимость. Во-первых, от поставщиков СПГ, в первую очередь – от США, за газ которых они вынуждены будут конкурировать не только с азиатскими рынками, но и с соседями по ЕС. Во-вторых, от возрастающих цен на СПГ, танкеры с которым сейчас в основном идут по самому длинному маршруту, через мыс Доброй Надежды, что увеличивает время доставки и затраты на фрахт. В-третьих, растет зависимость центральноевропейских стран от соседних государств, имеющих выход к морю и обладающих необходимой инфраструктурой по приемке СПГ. К таковым относятся, в первую очередь, Германия, Италия, Польша и Испания. Последняя, впрочем, имеет в целом замкнутую систему газообеспечения и не может выдавать значительные объемы газа на континент.

    Конкуренция за газ уже носит нездоровый для ЕС характер. Например, Берлин и Рим на национальном уровне, без согласований с Еврокомиссией, ввели плату за транзит энергоносителей по своей территории, которая ляжет в конечную стоимость газа для той же Австрии. Оспорить такие действия малые страны ЕС не в состоянии – европейской бюрократией рулят Германия и Франция. Эти самые малые страны, таким образом, тут же становятся в подчиненной положение, оказавшись в своего рода газовой матрешке, накрытой самой большой и тяжелой матрешкой в цветах американского флага.

    Затяжная рецессия экономики Евросоюза, значимым фактором которой остается возросшая цена энергии, со временем приведет к росту экономического эгоизма тех стран ЕС, которые в силу своего географического положения и административного ресурса смогут отбирать дефицитные ресурсы у более слабых соседей. Пищевая цепочка внутри западного блока сейчас оформляется окончательно. Это хорошо понимают в таких странах как Венгрия и Словакия, возглавляемых Орбаном и Фицо. Это так же хорошо понимают в Австрии и Чехии, где смена элит, однако, еще не произошла.

    Газовый голод ускорит процессы деградации их экономик и, как следствие, рост социального напряжения, которое в свою очередь обернется политическим кризисом. Содержательная общность этого кризиса, в свою очередь, сыграет в пользу сближения этих стран, а возможно и возрождения Австро-Венгрии 2.0. в новых, пост-евросоюзовских реалиях.

    С прекращением украинского транзита «Газпром» окончательно потеряет некогда основной для себя рынок сбыта газа. Но Россия способна диверсифицировать поставки за счет танкерного флота СПГ и строительства газопроводов, ведущих на азиатские рынки. США окончательно вытеснит Россию с газового рынка ЕС – которая ранее довела свою долю на нем до 40% – что во всех смыслах выгодно Вашингтону. Страны Запада в условиях дефицита ресурса уже начали пир каннибалов с США во главе стола.

    Украина потеряет те оставшиеся 1-1,5 млрд долл., которые она все еще получала как плату за транзит. Но в текущих условиях просить у Запада десятки миллиардов на собственное содержание или десятки миллиардов плюс один – уже не принципиально. Экономики Украины как целостности, способной поддерживать жизнеспособность государства, более не существует. Но вот Европа, полностью отрезанная от российских энергоносителей и получающая их разве что с премией от Турции или Индии, потеряет больше других.

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм более сильных стран ЕС запустит кризисные явления в малых странах, где, скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    Закрытый от России аквариум ЕС начнет давать трещины. Станет очевидным, что зеленая энергетика – не панацея, и системных проблем энергодефицита Европы не решит. Следующими слово exit произнесут континентальные страны ЕС, которые оказались в заложниках у соседей с выходом к морю. Удивительным образом, центробежные силы зародятся в самом центре Евросоюза, который окажется в конце пищевой цепи коллективного Запада. ЕС буквально разорвет изнутри. И газовый вопрос сыграет в развале ЕС одну из определяющих ролей.

    Другие материалы автора


    Главное
    Суд штата Джорджия снял с Трампа ряд обвинений
    Пленный украинец рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года
    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus
    В Чехии рассказали, когда Киев получит закупленные ЕС боеприпасы
    Палата представителей США решила запретить TikTok в стране
    Суд в Петербурге отказался разводить лесбиянок

    Почему биткоин и золото вместе ставят исторические рекорды

    Биткоин и золото – два актива, которые поставили новые исторические рекорды. И останавливаться, судя по всему, на достигнутом они не собираются. Почему эти два актива так резко выстрелили и какие прогнозы по ним делают аналитики? Подробности

    Перейти в раздел

    Риск третьей мировой войны расколол власти Польши

    Пока президент Польши Анджей Дуда на встрече в США с президентом Джо Байденом рассказывал, что хочет видеть «больше Америки в Европе», в самой Польше шел раскол по главному вопросу – направлять войска на Украину для войны с Россией или исключать саму возможность этого. Главный лоббист «ястребов» – глава МИД Радослав Сикорский. Но он работает не на США, а на другую силу. Подробности

    Перейти в раздел

    Прирост населения заставит осмелеть экономику России

    В администрации президента заявили, что для успешного развития страны в России должно проживать 500-700 млн человек. По мнению экспертов, реализация такого замысла могла бы принципиально изменить структуру российской экономики, сделав рентабельными многие виды промышленности – от авиастроения до массового производства микрочипов. Как Россия могла бы добиться подобных результатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье

    Молдавия усиливает давление на Приднестровье, а власти непризнанной республики дают понять, что в полной мере рассчитывают на поддержку Москвы. Уже высказываются опасения, что на населенный в значительной мере российскими гражданами регион может напасть и Украина. Почему она не сделала этого до сих пор? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............