МИД заявил об угрозе преследования россиян в Дании

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова заявила, что Дания под предлогом якобы шпионской деятельности «занялась «чисткой» собственного населения» с целью «дискредитировать организации соотечественников и заставить их лидеров и участников отказаться от поддержки России», передает ТАСС.

«Под ударом спецслужб сегодня может оказаться любой российский гражданин, проживающий и осуществляющий деятельность на территории королевства на законных основаниях», – отметила она. Москва продолжит защищать права выходцев из России за рубежом, добавила дипломат.

Ситуация с задержанием россиянки в Дании находится на контроле, посольство России в Копенгагене готово оказать ей необходимую консульскую помощь, сообщила Захарова. Она подчеркнула, что датские власти не предъявили никаких доказательств противоправной деятельности российской гражданки.

Захарова также указала, что гонениям в Дании подвергаются не только российские сограждане, но и представители честного бизнеса, общественности, выступающие за нормализацию диалога с Россией.

Ранее датское издание DR.dk сообщило о задержании гражданки России по подозрению в работе на российскую разведку. Посол России назвал провокацией задержание россиянки в Дании.