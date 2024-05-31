Россия с 2021 года стала четвертой экономикой мира

Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира с 2021 года

Tекст: Антон Антонов

ВБ в четверг обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что еще в 2021 году Россия с 3,8% от мирового ВВП опередила Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Российский ВВП по ППС в 2021 году достиг 5,7 трлн долларов, показатели Японии и Германии – 5,6 трлн и 5,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».

В 2022–2023 годах, как подсчитало РИА «Новости», Россия не уступила достигнутых позиций. Ее экономика опережала Японию и Германию – 6 трлн и 6,45 трлн против 5,9 и 6,3 у Японии, 5,5 и 5,9 у Германии. Лидирует Китай (35 трлн), за ним следуют США (27,4 трлн) и Индия (14,6 трлн).

В феврале сообщалось, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Однако расчеты базировались на данных за 2017 год. В четверг Всемирный банк обновил их с учетом информации за 2021 год.