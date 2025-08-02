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Эксперт оценил эффект от размещения «Орешников» за рубежом
Военный эксперт Степанов рассказал, что даст размещение «Орешника» за рубежом
Размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По его словам, размещение вооружений, подобных «Орешнику», в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате, передает ТАСС.
Эксперт также подчеркнул, что регулярное производство десятков комплексов в год свидетельствует о высокой мощности российского оборонного сектора и потенциальной возможности развертывания этих систем на всех ключевых направлениях для защиты значимых рубежей страны. Он напомнил о расширении военных возможностей США, в частности производстве и развертывании ракет «Томогавк» (Tomahawk) и систем HIMARS на базах НАТО по всему миру.
Степанов добавил, что «Орешник» может стать востребованным продуктом в рамках сотрудничества с Китаем, КНДР и Ираном, поскольку аналогичных систем у этих стран пока нет, а трансфер военных технологий возможен в будущем.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». Путин также отметил, что поставка ракеты «Орешник» в Белоруссию завершится до конца года.
В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.