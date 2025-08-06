Госдеп одобрил продажу Украине оборудования и услуг по ремонту гаубиц M777

Tекст: Антон Антонов

Агентство, которое занимается поставками военной техники за рубеж по межправительственным контрактам, сообщило, что Киев запросил у Соединенных Штатов приобретение оборудования, услуг по ремонту и долгосрочному обслуживанию гаубиц M777 калибра 155 мм. Основным подрядчиком по контракту станет британская компания BAE Systems.

Дополнительно госдепартамент одобрил предоставление Киеву услуг по транспортировке и консолидации грузов, а также сопутствующего оборудования на сумму 99,5 млн долларов, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что эта продажа «послужит укреплению возможности Украины отражать нынешние и будущие угрозы». Также отмечается, что сделка соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США и «не нарушит базовый баланс сил в регионе». Агентство Пентагона заявило, что продажа не потребует отправки на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил сделку по поставке оборудования и услуг для американских систем противовоздушной обороны на Украину на сумму 180 млн долларов.