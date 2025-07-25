США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на 180 млн долларов

  • Новость часаСША одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на 180 млн долларов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главной профессией украинцев в Прибалтике становится контрабанда
    FT: Ермак отменял приказы военного руководства Украины и влиял на ход операций ВСУ
    В США испугались «беспрецедентного подарка» Москвы Пекину
    В России решили строить детские площадки в стиле дымковских игрушек
    Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
    Польша вышла из конвенции о запрете противопехотных мин
    Группировка «Центр» установила контроль над Зверево и Новоэкономическим в ДНР
    Хинштейн зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Курской области
    СК выявил нанесенный сотрудниками Минобороны ущерб государству на 300 млн рублей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    18 комментариев
    25 июля 2025, 02:23 • Новости дня

    США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на 180 млн долларов

    США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на 180 млн долларов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон согласовал возможную сделку на сумму 180 млн долларов по поставке на Украину оборудования и услуг для работы американских систем противовоздушной обороны, сообщил Пентагон.

    Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, указало, что сделка предусматривает поставку запасных частей, модернизацию, техническую поддержку, обучение украинского персонала и обеспечение логистики, передает РИА «Новости».

    В заявлении военного ведомства США подчеркивается, что сделка направлена на укрепление безопасности Украины и отвечает интересам внешней политики США. Подчеркивается, что сделка призвана усилить «безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе». В документе отмечается, что поставки не повлияют на баланс сил в регионе и не затронут оперативные возможности вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что поставки американского оружия Киеву будут осуществляться за счет Евросоюза, а США рассматривают передачу 17 комплексов Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил участие страны в ускоренной поставке на Украину пяти комплексов Patriot по договоренности с США. СМИ уточнили, что Украина сможет получить первую установку Patriot лишь весной 2026 года.

    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


    Комментарии (6)
    24 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий

    Посол Мирошник: Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия

    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий
    @ Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные гуманитарные перемирия, предложенные Россией в Стамбуле. Украине придется забрать с фронта тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Эти люди выгоднее офису Зеленского в статусе пропавших без вести, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров.

    «Гуманитарный трек – это те соглашения, достижение которых наиболее реалистично в диалоге Москвы и Киева. Поэтому российская делегация в Стамбуле продолжила свою миссию по принуждению Украины к выполнению норм международного гуманитарного права», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

    Он напомнил предложения России о краткосрочных перемириях на 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших. «ВСУ целенаправленно наносят повторные удары по местам предыдущих атак, когда туда прибывают эвакуационные бригады. В этих районах кружат украинские дроны, отслеживающие медицинских работников. Например, за последние полгода только в Алешкинском районе Херсонской области уничтожено 12 машин скорой помощи», – привел данные спикер.

    «Но 48 часов не хватит для того, чтобы возвести фортификационное сооружение, выкопать блиндажи, заминировать поля и перебросить большое количество войск. Поэтому Украина настаивает на 30 днях безоговорочного режима прекращения огня якобы в гуманитарных целях», – продолжил собеседник.

    По его словам, Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия. «Противнику придется доставить на Украину тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Сейчас же они числятся пропавшими без вести, что дает офису Зеленского право ничего не платить», – детализировал Мирошник.

    «Что же касается тел трех тыс. бойцов, которые Москва готова передать Киеву, то сейчас на Украине заполнены все морги. К тому же, для их идентификации и передачи родственникам нужно взять генетические пробы», – пояснил он, напомнив, что уважение к останкам погибших и передача их родным – важная часть международного гуманитарного права.

    Собеседник также указал, что Украина несколько последних лет обвиняла Москву якобы в незаконном вывозе детей, при этом не предоставляя их списки. «Это чистый популизм со стороны Киева, они не обращались ни к российским органам опеки, ни к уполномоченному по правам ребенка. В итоге в переданных украинской стороной документах среди прочего числятся взрослые, а также те, кто никогда не был в России», – заключил Мирошник.

    Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые на втором раунде, выполнены.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – добавил он.

    Кроме того, Москва выразила намерение передать три тыс. тел военнослужащих ВСУ через Красный Крест, как только Киев будет готов принять их. Стороны условились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными, сообщает РИА «Новости».

    Также российская делегация обратила внимание на удержание Киевом 30 жителей Курской области. «Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», – отметил Мединский.

    Кроме того, Москва завершила работу по списку украинских детей, полученному на предыдущей встрече. По словам Мединского, часть из 339 человек никогда не были в России, а 50 при проверке вообще оказались взрослыми.

    Оставшиеся же украинские дети находятся в России под государственным контролем, в достатке и в безопасности в соответствующих детских учреждениях, добавил Мединский. Они будут переданы украинской стороне, когда найдутся их родители или другие официальные представители. Москва также передала Киеву список 20 российских детей, находящихся на Украине и на территории Евросоюза, и подлежащих возвращению.

    Помимо этого, Москва снова выдвинула идею кратковременных перемирий по 24-48 часов на линии боевого соприкосновения для выноса тел погибших. Также российские делегаты предложили Киеву сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для взаимодействия онлайн. Украинская сторона пообещала рассмотреть эти инициативы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повестку Москвы «конструктивной, конкретной и нацеленной на предметную работу». Он отметил принципиальность продолжения обмена, возвращения гражданских лиц и тел погибших солдат. «Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке», – сказал представитель Кремля.

    Комментарии (7)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

    Комментарии (15)
    24 июля 2025, 23:02 • Новости дня
    ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта

    Украинский военный сообщил о прекращении работы Starlink по всей линии фронта

    ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Связь через спутниковую систему Starlink прекратилась на всей линии фронта, сообщил украинский военный с позывным «Тень».

    Спутниковая система связи Starlink перестала работать у Вооруженных сил Украины по всей линии фронта, как заявил украинский военный с позывным «Тень», передает ТАСС.

    Официальных комментариев по этому поводу от украинских властей или компании SpaceX пока не поступало. Также не приводятся детали возможных причин отсутствия связи.

    Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, обеспечивает глобальный доступ к интернету с помощью группы малых спутников весом до 500 кг. Украинские военные активно использовали сервис Starlink для связи на линии фронта.

    Польские власти с 2022 года профинансировали закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины на сумму 83,5 млн долларов. В 2025 году Варшава планирует выделить еще 20 млн долларов на эти цели. Действие договора между Польшей и Украиной по Starlink завершится 30 сентября, а польское министерство цифровизации сообщило, что информации о поиске альтернативных решений у него нет.

    СМИ сообщили, что российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, такие как «Калинка» и «Тобол».

    Илон Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink будет продолжать работу на Украине независимо от разногласий с киевскими властями.

    Маск предсказал обрушение украинского фронта в случае отключения Starlink.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать.

    Комментарии (4)
    24 июля 2025, 16:54 • Новости дня
    В Британии призвали Зеленского к отставке

    Колумнист The Telegraph призвал Зеленского уйти в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне скандала вокруг антикоррупционных ведомств Украины колумнист британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что уход Владимира Зеленского поможет стране избежать повторения ошибок прошлого.

    По мнению Мэттьюса, ликвидация независимости антикоррупционных ведомств на Украине свидетельствуют о риске превращения Зеленского в «коррумпированного лидера», подобного его предшественникам, поэтому он должен добровольно сложить полномочия ради Украины, передает «Российская газета».

    Мэттьюс назвал закон, одобренный Зеленским, «огромной и необоснованной ошибкой». «За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков», – написал журналист.

    Он также обратил внимание на закрытие оппозиционных СМИ и «захват тысяч бизнесов приспешниками Зеленского» под предлогом связей с Россией. По его мнению, новый лидер Украины мог бы поспособствовать «перезапуску» отношений с Россией.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Напомним, Зеленский подписал противоречивый закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору. На этом фоне в Киеве вспыхнули протесты.

    Ранее Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Он выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Комментарии (2)
    24 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Политолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле

    Политолог Ткаченко: Ультиматум Трампа не подействовал на Россию

    Политолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина продолжает настаивать на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также прекращении огня на 30 суток. При этом Киев пренебрегает предложением России о коротких перемириях. Это очень яркая ремарка относительно характера противника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги третьего раунда российско-украинских переговоров.

    «Третий раунд переговоров России и Украины отличился своей непродолжительностью. Встреча длилась всего около 40 минут. Это свидетельствует о том, что ультиматум Дональда Трампа не подействовал на Россию, как и введенный ранее странами ЕС 18-й пакет санкций», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Таким образом, по его мнению, первый вывод из переговоров заключается в том, что Москва продолжает придерживаться выработанной позиции по урегулированию конфликта. Еще один важный момент – это отсутствие реакции со стороны США, добавил политолог. «В Вашингтоне тишина, и на мой взгляд, это о многом говорит. Главе Белого дома следует понять, что его угрозы со сроками не работают», – рассуждает Ткаченко.

    Третий вывод – смена тональности Турции, указал эксперт. Собеседник напомнил, что турецкая сторона не только предоставляет площадку для переговоров, но и представлена на них в лице главы МИД республики, а также высокопоставленных представителей военного ведомства.

    Кроме того, министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе приветственной речи заявил, что Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня. Ткаченко счел такие действия попыткой стать «третьим участником» переговорного процесса.

    Эксперт также затронул предложение Москвы о создании рабочих онлайн-групп. «Конфликт должен завершиться подписанием объемного соглашения. По всей видимости, Россия выделила три основных направления работы – политическое, гуманитарное и военное. Такой шаг – это «пристрелка», – полагает политолог.

    Примечательно и то, что Украина продолжает настаивать на встрече в верхах. «Я считаю, что причины этого исключительно внутриполитические. Зеленский стремится повысить свой статус», – считает спикер. Однако сейчас, когда позиции сторон кардинально отличаются, такой шаг выглядит нецелесообразным. «У Банковой очень простая логика – остановить боевые действия на 30 дней и таким образом замедлить продвижение российской армии», – напомнил Ткаченко.

    Но Киеву стоило согласиться на короткие перемирия, чтобы хотя бы забрать раненых и убитых. «Отказ украинской стороны от этого – преступление против человечности. Как можно не забирать погибших и смотреть, как умирают раненые? Очень яркая ремарка относительно характера нашего противника», – отметил собеседник.

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

    «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

    По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

    Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

    Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

    Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

    Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

    Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

    Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

    Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 11:05 • Новости дня
    Politico: Коварный враг Украины – ее руководство
    Politico: Коварный враг Украины – ее руководство
    @ Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В крупнейших городах Украины прошли акции против закона, который ограничил независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры; Politico отмечает, что «это логическое завершение закручивания гаек» руководством страны.

    Президент Украины Владимир Зеленский ослабил два ключевых антикоррупционных агентства страны, что вызвало первые с начала спецоперации общенациональные уличные протесты, передает Politico.

    В Киеве сотни протестующих собрались возле президентского комплекса, а в десятках других городов, включая Львов, Одессу и Днепр, собрались толпы ветеранов, действующих военнослужащих и мирных жителей.

    «Это логическое завершение закручивания гаек внутри страны. Новый нарратив прост: ты либо с Зеленским, либо ты российский агент», – заявил бывший министр Зеленского, пожелавший остаться анонимным.

    Стив Бэннон, бывший главный стратег Трампа, предположил, что решение Зеленского, возможно, было разумным: «Он знает, что MAGA пытается прижать его за кражу миллиардов».

    Под нарастающим давлением общественности и ЕС Зеленский, похоже, пошел на уступку, заявив в своем вечернем обращении, что продвинет новое законодательство, которое обеспечит «соблюдение всех норм независимости антикоррупционных институтов». Что он имел в виду, остается неясным, и это не успокоило общественный гнев по поводу закона, который он подписал в такой спешке.

    Два агентства, о которых идет речь, были созданы в 2015 году по настоянию ЕС и других международных партнеров, включая администрацию тогдашнего президента США Барака Обамы. Вашингтон и Брюссель хотели, чтобы Украина действительно боролась со своей глубоко укоренившейся и эндемичной проблемой коррупции.

    Но закон № 12414, который Зеленский быстро подписал после того, как он был спешно принят Верховной Радой, лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) этой независимости. Вместо этого он предоставляет генеральной прокуратуре право отдавать приказы этим агентствам и перенаправлять дела своему прокурору, фактически разрушая гарантии, защищающие эти органы от чрезмерного политического вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде объяснили обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) конфликтом между Ермаком и Кривоносом. Служба безопасности Украины (СБУ) провела массовые обыски у сотрудников НАБУ. Агентство Bloomberg заявило о риске того, что Киев может лишиться поддержки Европы из-за этих обысков.


    Комментарии (4)
    24 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Ермак отменял приказы военного руководства Украины и влиял на ход операций ВСУ

    FT сообщила о вмешательстве Ермака в военные операции и кадровые перестановки на Украине

    FT: Ермак отменял приказы военного руководства Украины и влиял на ход операций ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак неоднократно отменял приказы военного командования, оказывая влияние на проведение операций, сообщили украинские чиновники газете The Financial Times.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отменял решения военного командования и влиял на ход военных операций, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Газета пишет, что Ермак имел «полное влияние» на ряд военных действий, в том числе в районе Артемовска, ссылаясь на слова двух украинских чиновников, участвовавших в планировании операций.

    По информации Financial Times, Ермак играл ключевую роль в переговорах по обмену военнопленными с Россией. Собеседники издания отмечают, что в политической системе Украины ничего не происходит без его одобрения или контроля. Один из бывших чиновников провел параллель между отношениями Зеленского и Ермака и тем, как Джордж Буш – младший делил власть с Диком Чейни.

    Financial Times также называет перестановки в украинском правительстве «важнейшим проектом» Ермака. По словам двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, Ермак контролировал отставку экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который затем был назначен послом в Лондоне.

    Ранее американское издание Politico назвало главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака украинским чиновником, которого не принимают в Вашингтоне ни республиканцы, ни демократы.

    В Верховной раде Украины отметили усиление полномочий Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Ермак старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 12:12 • Новости дня
    Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

    Политолог Минченко: Россия и Украина в Стамбуле решают гуманитарные проблемы

    Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Один из ключевых итогов третьего раунда переговоров России и Украины – продолжение обмена пленными и решение гуманитарных проблем. Кроме того, важно предложение Москвы о создании рабочих онлайн-групп. Цель – не затягивать переговорный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Подходы России и Украины к урегулированию конфликта принципиально отличаются. Москва хочет обеспечить условия для долгосрочного мира и стабильной безопасности в Европе. Киев же стремится выиграть время и выбить себе передышку для перевооружения, поэтому отказывается от переговоров по существу», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Тем не менее, встречи переговорных групп в Стамбуле важны. «Хорошо, что в ходе них достигаются договоренности об обмене пленными, решаются гуманитарные проблемы. Одна из них связана с якобы вывезенными на территорию России несовершеннолетними, которая так волновала западную общественность: оказалось, что их не десятки тысяч, а гораздо меньше», – детализировал собеседник.

    По его мнению, то, что нынешняя встреча продлилась около часа, свидетельствует о высоком уровне проработки вопросов. «Я думаю, что ключевые переговоры проходили один на один между главами делегаций Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым. Контакты в расширенном составе, скорее, носили формальный характер», – считает политолог.  

    Еще одним важным итогом третьего раунда эксперт называет предложение о создании рабочих онлайн-групп. «Цель – не затягивать переговорный процесс. При современных технических возможностях вполне реально спокойно в рабочем режиме вести диалог, а не ждать встреч в Стамбуле. Тем более не стоит забывать, что Турция – страна НАТО», – заключил Минченко.

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

    «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

    По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

    Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

    Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

    Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

    Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

    Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

    Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

    Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».

    Комментарии (4)
    24 июля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украинские СМИ раскрыли план «свержения» Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли три этапа плана «свержения» Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли план «свержения» Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    План «свержения» главы киевского режима Владимира Зеленского включает отмену антикоррупционных реформ, отставку соратников, в том числе Андрея Ермака, и личную дилемму Владимира Зеленского по дальнейшему управлению страной, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники обнародовало план по смещению Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    По данным источников, на первом этапе инициаторы требуют полной отмены изменений в законах, регулирующих деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По мнению источников, если Зеленский уступит этим требованиям, он потеряет поддержку силовых структур, необходимую для управления страной.

    Вторым этапом называются попытки добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко, которых считают ключевыми фигурами в окружении главы киевского режима.

    Организаторы протеста намерены использовать существующие внутриполитические противоречия в команде Зеленского, включая недовольство со стороны главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    В публикации уточняется, что на третьем этапе, после продолжения протестов, Зеленскому будет предложено выбрать между сохранением номинальной должности без реальной власти или отставкой. Также возможен более жесткий сценарий с принуждением к уходу или «насильственным смещением» в случае отказа. В частности, в материале подчеркивается: «Зеленскому предложат стать «свадебным генералом», который не управляет страной, или уйти в отставку».

    Колумнист британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что уход Владимира Зеленского поможет Украине избежать повторения ошибок прошлого.

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время.

    Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что решение о его отставке могут принять только граждане Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться.

    Комментарии (3)
    24 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине
    ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ, сообщили в Минобоооны.

    Цель удара была достигнута, все назначенные объекты в итоге поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. На этой неделе ВС России также нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 14:30 • Новости дня
    Залужный признал отставание Украины от России в военных технологиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.

    В интервью YouTube-каналу издания «Левый берег» он отметил, что на Украине образовался тупик из-за неспособности быстро освоить новые военные технологии, передает ТАСС.

    «Не будем останавливаться на том, почему этот тупик возник, я на этом уже просто сорвал голос. Давайте констатировать факт, что он есть. Выйти из него возможно, вот наши враги, например, россияне... Пока мы искали больше дронов, чтобы оборона стала более стойкой, россияне пошли другим путем... они посмотрели, как расширить боевую зону, и придумали FPV-дроны на оптоволокне», – заявил Залужный.

    Он также подчеркнул, что Россия начала использовать беспилотники на высоте более 2 тыс. метров, тогда как Украина остановилась на одном уровне развития мобильных огневых групп ПВО. По словам экс-главкома, Украина не смогла быстро освоить эти технологии «по ряду объективных и субъективных причин», речь идет не только о беспилотниках, но и о других современных военных инновациях.

    Залужный считает, что именно технологические решения способны вывести Украину из текущего положения. Он добавил, что ставка на привлечение большого количества новых военных ошибочна, а стране нужны стратегическое мышление и новые идеи. Бывший главнокомандующий подчеркнул, что уровень потерь среди убитых и раненых уже критически сказался на демографии Украины.

    В апреле Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия украинцев.

    Ранее он заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение».

    Комментарии (7)
    24 июля 2025, 11:31 • Новости дня
    Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине

    Кремль отметил противоположность позиций с Украиной по ключевым вопросам в Стамбуле

    Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны вновь продемонстрировали противоположные позиции по ключевым вопросам, прорыв не ожидался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Оценку итогов третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, состоявшегося в Стамбуле, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, российская сторона изначально не ожидала прорыва по результатам встречи в Турции. «Прорыв вряд ли возможен», – подчеркнул Песков.

    Песков отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров отметил наличие диаметрально противоположных позиций сторон в отношении проектов меморандумов.

    Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что предложения России на переговорах были конкретными и конструктивными. По его словам, повестка встречи была предметной и нацеленной на достижение конкретных результатов.

    Кремль ранее заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на переговорах.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.

    Напомним, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

    Российская сторона предложила Украине создать три переговорные группы для работы в онлайн-формате.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    В Раду внесли законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На рассмотрение Верховной рады внесен законопроект, предлагающий вернуть самостоятельность Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

    Депутат Ярослав Юрчишин внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает ТАСС. Документ подписали 48 депутатов, и, как отметил Юрчишин, голосование может состояться уже в пятницу.

    Юрчишин заявил: «Проект подписали 48 депутатов. Можем голосовать уже завтра. Турборежим так турборежим». По его словам, инициатива возвращает НАБУ и САП статус независимых структур и выводит их из-под контроля офиса генерального прокурора Украины.

    До этого президент Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по поводу закона о НАБУ и САП пообещал внести в парламент новый законопроект, укрепляющий независимость антикоррупционных органов, но подробности не уточнил. На данный момент карточка законопроекта пока не появилась на сайте Верховной рады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg заявило о риске прекращения помощи Киеву со стороны Европы из-за обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Служба безопасности Украины провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро. В Верховной раде обыски у сотрудников НАБУ объяснили конфликтом между Ермаком и Кривоносом.

    Комментарии (5)
    24 июля 2025, 09:00 • Новости дня
    Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие Украине три года назад

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз должен был покрыть все расходы на американское вооружение для Киева еще три года назад, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне заявил, что между Вашингтоном и Евросоюзом было заключено соглашение, согласно которому Европа должна оплачивать 100% стоимости военного оборудования, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Евросоюз получает это вооружение, после чего распределяет его, и основная часть поставок идет на Украину. «Честно говоря, так должно было произойти три года назад», – заявил он.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Киеву будут осуществляться за счет Евросоюза, а США рассматривают передачу 17 комплексов Patriot.

    Трамп усомнился, что Киев потратил все полученные от США средства на закупку оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал разъяснить механизм замещения американского вооружения для Украины.

    СМИ сообщили, что Украина сможет получить первую установку Patriot лишь весной 2026 года.

    Комментарии (3)
    Главное
    Украинские СМИ раскрыли план «свержения» Зеленского
    МИД России осудил объявление Кнессетом Западного берега территорией Израиля
    Иран намерен обогащать уран с согласия стран ЕС и Британии
    Авиаэксперт Гусаров: На самолетах Ан-24 летают только опытные пилоты
    Институт Андрея Сахарова внесен в список нежелательных организаций
    Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС
    Умер американский рестлер Хоган

    США превращают Японию в дойную корову для Аляски

    Дональд Трамп пытается продавить Японию профинансировать очень спорный СПГ-проект на Аляске. Главная проблема проекта в дороговизне, именно поэтому Вашингтону понадобилась японская дойная корова. Что не так с этим проектом на Аляске? И что было бы, если бы исторически Аляска осталась в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

    Перейти в раздел

    Заокеанская ЧВК претендует на армянскую территорию

    Западная пресса утверждает, что США, Армения и Азербайджан якобы уже согласовали вариант разрешения ключевого конфликта между Баку и Ереваном – так называемой проблемы Зангезурского коридора. Так ли это на самом деле, в чем заключается этот вариант и почему для Армении он означает полную потерю суверенитета над частью страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации