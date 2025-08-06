При детонации взрывного устройства погибли четверо мужчин в Тульской области

Кремль отреагировал на приговор Гуцул

Песков назвал приговор Гуцул образцом политического давления в Молдавии

Tекст: Вера Басилая

Судебный приговор в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является примером политически мотивированного решения и давления на оппонентов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это давление особенно заметно в ходе предвыборных кампаний.

Песков подчеркнул, что власти Молдавии оказывают неприкрытое и незаконное давление на политических оппонентов.

Он также отметил, что оппозиция в Молдавии сталкивается с серьезными ограничениями, а гражданам фактически не дают возможности голосовать за тех, кого они поддерживают.

Пресс-секретарь президента России считает, что нормы демократии в Молдавии нарушаются. По его мнению, в стране происходит попрание демократических принципов и ущемление прав оппозиции.

Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

Молдавская прокуратура ранее требовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

В поддержку Гуцул в Молдавии прошел митинг.