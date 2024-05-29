Почти половина преступлений в России пришлась на долю киберпреступности

Генпрокуратура: Почти половина всех преступлений в России пришлась на долю киберпреступности

Tекст: Максим Попов

По информации надзорного ведомства, удельный вес всех киберпреступлений в структуре преступности увеличился с 31,8% до 38,2% относительно прошлого года. При этом половину правонарушений составили факты мошенничества с использованием высоких технологий. Темпы их роста за первые четыре месяца превысили 12,7%. Одновременно с этим число краж с банковских счетов сократилось до 33,5 тыс., что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что в России установилась тенденция к сокращению числа зарегистрированных убийств – на 17,5%. Из них на 6,3% сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. При этом каждый пятый факт сопряжен с неосторожным причинением смерти потерпевшему, передает ТАСС.



В целом от преступных посягательств за четыре месяца на территории страны погибло 7,2 тыс. человек, что ниже на 3,1% уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, за информацию о русском хакере из LockBit западные страны пообещали 10 млн долларов.





