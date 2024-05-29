Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Почти половина преступлений в России пришлась на долю киберпреступности
Генпрокуратура: Почти половина всех преступлений в России пришлась на долю киберпреступности
Почти половина всех преступлений, совершаемых в России, приходится на долю киберпреступности, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на вопрос о состоянии преступности за четыре месяца этого года.
По информации надзорного ведомства, удельный вес всех киберпреступлений в структуре преступности увеличился с 31,8% до 38,2% относительно прошлого года. При этом половину правонарушений составили факты мошенничества с использованием высоких технологий. Темпы их роста за первые четыре месяца превысили 12,7%. Одновременно с этим число краж с банковских счетов сократилось до 33,5 тыс., что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что в России установилась тенденция к сокращению числа зарегистрированных убийств – на 17,5%. Из них на 6,3% сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. При этом каждый пятый факт сопряжен с неосторожным причинением смерти потерпевшему, передает ТАСС.
В целом от преступных посягательств за четыре месяца на территории страны погибло 7,2 тыс. человек, что ниже на 3,1% уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, за информацию о русском хакере из LockBit западные страны пообещали 10 млн долларов.