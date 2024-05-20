Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
В Швейцарии назвали количество стран – участников конференции по Украине
Участие в конференции по Украине в Швейцарии подтвердили более 60 стран
Более 60 стран, половина из которых – европейские, подтвердили свое участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, сообщил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Как указал Эльчингер, окончательный список участников будет опубликован незадолго до начала конференции, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что среди стран-участниц – Европейский союз, Совет Европы, Германия, Италия, Испания, Канада, Польша, Молдова, Ирландия, Исландия, Латвия, Люксембург, Финляндия, Чехия, Швеция и Кабо-Верде.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы, Россия отстоит свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом, это понимают все иностранные коллеги.
В пятницу президент ЮАР Сирил Рамафоса решил не участвовать в конференции в Швейцарии, где планируется обсуждать «формулу мира» Владимира Зеленского.