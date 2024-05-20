В Швейцарии назвали количество стран – участников конференции по Украине

Участие в конференции по Украине в Швейцарии подтвердили более 60 стран

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Эльчингер, окончательный список участников будет опубликован незадолго до начала конференции, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что среди стран-участниц – Европейский союз, Совет Европы, Германия, Италия, Испания, Канада, Польша, Молдова, Ирландия, Исландия, Латвия, Люксембург, Финляндия, Чехия, Швеция и Кабо-Верде.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы, Россия отстоит свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом, это понимают все иностранные коллеги.

В пятницу президент ЮАР Сирил Рамафоса решил не участвовать в конференции в Швейцарии, где планируется обсуждать «формулу мира» Владимира Зеленского.