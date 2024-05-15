Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.2 комментария
Россия и Белоруссия решили расследовать преступления в отношении Союзного государства
На заседании парламентского собрания России и Белоруссии обсуждают расследование терактов и военных преступлений в отношении Союзного государства, в том числе рассматривается возможность создания специальной временной комиссии.
Ранее депутаты Госдумы собрали убедительные доказательства причастности высшего руководства Украины и США к организации терактов против российских граждан и потребовали сразу от ряда стран провести тщательное расследование. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, за полтора месяца органы юстиции США, Германии, Франции и Кипра не ответили на обращение российской стороны.
«Не имея успеха и в связи с неудачами Украины на поле боя, коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки в своей войне против Российской Федерации все чаще применяет террористические методы. Становится очевидным тот факт, что коллективному Западу не важен факт установления истины в этом вопросе, а он всячески покрывает своих пособников», – цитирут его Первый канал.
По его словам, именно молчание адресатов обращения на Западе подтолкнуло его к мысли предложить коллегам в комиссии по обороне при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России создать отдельную комиссию по расследованию терактов, военных преступлений, фактов коррупции, нарушений свободы слова и прав человека в отношении граждан двух стран. Работа комиссии, по словам депутата, позволила бы вывести расследование на более высокий юридический уровень, привлечь к нему представителей дружественных России и Белоруссии стран, передает ТАСС.
Инициативу Красова в среду обсудили на плановом заседании комиссии по обороне Парламентского собрания Союзного государства, она получила единогласное одобрение участников встречи. Решение о создании комиссии должен будет принять Совет Парламентского собрания Союзного государства
В начале апреля пресс-служба Генпрокуратуры России сообщила, что в надзорном ведомстве рассмотрены обращения депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию ряда террористических актов на территории РФ, а также подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По результатам изучения материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра. СК инициировал по обращению проверку, итогом которой стало возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).