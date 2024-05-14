Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

Tекст: Алексей Дегтярев

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты несколько целей на подлете к региональной столице, написал он в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. После отражения воздушной атаки в селе Красный Октябрь в Белгородском районе выбило окна в трех частных домах, посекло крыши и фасады. Оперативные службы работают на местах.

Ранее при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области были повреждены шесть жилых домов.