Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду
На подлете к Белгороду сбиты несколько воздушных целей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник вечером.
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты несколько целей на подлете к региональной столице, написал он в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, никто не пострадал. После отражения воздушной атаки в селе Красный Октябрь в Белгородском районе выбило окна в трех частных домах, посекло крыши и фасады. Оперативные службы работают на местах.
Ранее при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области были повреждены шесть жилых домов.