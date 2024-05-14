В США предположили, что будет делать с Украиной Трамп в качестве президента

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным и считает конфликт на Украине обузой для США, «но в случае переизбрания у него будут веские причины не допустить победу России».

На данный момент Трамп заявляет о стремлении добиться окончания конфликта через переговоры, но многие обеспокоены, что, вернув власть, он будет молчать или не препятствовать России.

Предполагается, что второй срок Трампа, скорее, пройдет по одному из двух сценариев. Согласно первому, Трамп может сохранить политику администрации президента Джо Байдена по Украине, отказавшись подталкивать ее к переговорам и продолжая предоставлять различную военную помощь. Согласно второму, Трамп может предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена не хотела разрешать.

Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября. И Байден, и Трамп уже заручились поддержкой достаточного числа делегатов от своих партий, чтобы стать официальными кандидатами. Таким образом, как и четыре года назад, борьба за пост президента США развернется между этими двумя политиками.