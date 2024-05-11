Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции
Оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».
С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.