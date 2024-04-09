  • Новость часаДиректор ФСБ: Теракт в «Крокусе» указывает на украинских неонацистов и страны Запада
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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.

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    9 апреля 2024, 13:05 • Новости дня

    В Кремле заявили о нежизнеспособности ДОВСЕ

    Tекст: Александра Юдина

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в текущих обстоятельствах доказал свою нежизнеспособность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, данный документ сейчас потерял свою жизнеспособность с учетом изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации, передает ТАСС.

    Ранее Белоруссия начала процесс приостановки ДОВСЕ. До этого президент Турции Тайип Эрдоган также подписал указ о том, что республика выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 8 апреля. А в конце марта соответствующий указ подписал президент Польши Анджей Дуда.

    8 апреля 2024, 18:44 • Новости дня
    Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского

    Помощник Жириновского прочитал в телеэфире последнюю написанную основателем ЛДПР записку с предсказанием политика

    Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В передаче у Андрея Малахова на канале «Россия 1», посвященной второй годовщине смерти Владимира Жириновского, была озвучена его последняя записка с предсказаниями о будущем.

    Записку прочитал Сергей Воронин, работавший помощником у основателя ЛДПР. По его словам, Жириновский эту записку передал ему 28 января 2022 года. После этого политик попал в больницу, где и скончался. 

    «Судя по тем событиям, которые развиваются сейчас, Америке конец. Поэтому 2030 год максимум – и государство США перестанет существовать. Поэтому начинайте писать брошюру, а потом расширьте ее до книги «Поминки по Америке», – такой текст содержится в записке Жириновского, передает StarHIT.

    Ранее в свете обострившейся ситуации в Приднестровье в Сети всплыло видео четырехлетней давности, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский делится своим видением возможного развития событий.

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    8 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Для вывоза раненых солдат ВСУ из Часова Яра потребовалась колонна машин скорой помощи

    После удара ВС России по Часову Яру в сторону Славянска потянулись колонны скорой помощи

    Для вывоза раненых солдат ВСУ из Часова Яра потребовалась колонна машин скорой помощи
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После мощного удара ВС России по Часову Яру в сторону Славянска двигаются колонны машин скорой помощи в сопровождении транспорта ВСУ, сообщили СМИ.

    Как пишет «Военная хроника», судя по масштабу эвакуации, количество уничтоженных солдат ВСУ «будет трехзначным». Колонны машин скорой помощи в сопровождении транспорта ВСУ везут раненых транзитом в Краматорск и Барвенково, где расположены госпитали, передает «Российская газета».

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что колонна ВСУ из нескольких грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена под Часовым Яром.

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    8 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В США назвали новое условие для вступления Украины в НАТО

    Госдеп: Украина может вступить в НАТО после завершения конфликта

    В США назвали новое условие для вступления Украины в НАТО
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта.

    Миллер на регулярном брифинге отметил, что процесс вступления Украины в НАТО будет продвигаться вперед по окончании конфликта, передает ТАСС.

    В понедельник постпред США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украине будет предложен «конкретный результат», который станет мостом к членству в альянсе.

    Ранее Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что НАТО могло бы зарезервировать для Украины место в альянсе.

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    8 апреля 2024, 23:19 • Новости дня
    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    В Москве под окнами дома на Зоологической улице найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело оперного певца Евгения Кунгурова было обнаружено в понедельник вечером возле дома на Зоологической улице в центре Москвы, по предварительным данным, он покончил с собой.

    «Предварительно у него были проблемы с психическим здоровьем», – передает РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах столицы.

    Представитель экстренных служб рассказал агентству, что незадолго до гибели Кунгуров написал сообщение жене, что она найдет его мертвым в ванной. После этого она вызвала полицию.

    Евгений Кунгуров – заслуженный артист РФ. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

    Ранее сообщалось, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была найдена мертвой в квартире. По словам участниц телешоу, она умерла 41 день назад, вскоре после операции на легких, и ее тело лежало в квартире все это время.

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    8 апреля 2024, 19:30 • Новости дня
    Считающаяся пророссийской партия ликвидирована в Грузии
    Считающаяся пророссийской партия ликвидирована в Грузии
    @ vk.com/alt_info_georgia

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министерство юстиции Грузии на основании обращения Антикоррупционного бюро за нарушения в законодательстве ликвидировало «Консервативное движение Альт-Инфо», которое считается главной партией, выступающей за связи с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Поводом к такому решению стало отсутствие сведений о съезде и уставе, что требуется грузинским законом «О политических объединениях».

    В движении «Консервативное движение Альт-Инфо» заявили, что продолжат бороться за свои права.

    ЦИК Грузии уже зарегистрировал это движение для участия в выборах в парламент в октябре.

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    8 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    Пекин ответил на предупреждение США по поводу дружбы с Россией

    МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и России

    Пекин ответил на предупреждение США по поводу дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин предостерегла США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Она подчеркнула, что Пекин и Москва будут и дальше развивать сотрудничество в соответствии с принципами невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимного уважения и равноправия, передает ТАСС.

    Так Мао Нин прокомментировала заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России.

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    9 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны США

    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны Запада

    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны США
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Китая Ван И предложил идею «двойного противодействия» российскому коллеге Сергею Лаврову в ответ на «двойное сдерживание» со стороны западных стран.

    Российский министр отметил, что Ван И предложил такую формулу для того, чтобы Россия и Китай могли противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что лидеры стран Владимир Путин и Си Цзиньпин заявляли о готовности стоять «спина к спине, плечом к плечу» на пути попыток затормозить объективный ход истории.

    Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай будут совместно решать проблему санкций, используя возможности БРИКС и ШОС.

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    8 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим проигрывает в конфликте с российской стороной, в случае снижения помощи со стороны Запада он проиграет в течение года, заявил командующий взводом украинской армии изданию New Yorker.

    ВСУ проигрывают «не стремительно, но стабильно», сказал собеседник New Yorker, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в случае, если западные страны помогут Украине на текущем уровне, то она сможет продержаться несколько лет. Если объем помощи сократится, то Киеву наступит «крышка в течение одного года».

    Увеличение объемов помощи приведет к тупику на поле боя, который закончится, когда «закончатся солдаты».

    На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц боевой техники.

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    8 апреля 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
    ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожили склад тяжелых беспилотников и цех по их производству в Запорожье, сообщает Минобороны РФ.

    В ведомстве отметили, что удар был нанесен «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России», передает РИА «Новости».

    ВС РФ «наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины», – говорится в сообщении.

    Из видео Минобороны следует, что ракета «Искандера» попала ровно в центр здания по производству украинских беспилотников в Запорожье.

    Ранее сообщалось, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.

    Напомним, в воскресенье украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего был поврежден купол шестого энергоблока.

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    8 апреля 2024, 14:38 • Новости дня
    Генерал МВД прокомментировал убийство полицейского наркокурьером в Подмосковье
    Генерал МВД прокомментировал убийство полицейского наркокурьером в Подмосковье
    @ Скриншот из видео/СК РФ

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сотрудники МВД, скорее всего, столкнулись с достаточно мотивированным и в определенной степени подготовленным к внезапному задержанию преступником, в связи с чем неожиданно для себя пришли к провалу операции по его поимке, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя проведение оперативных мероприятий по задержанию наркосбытчика в Подмосковье двумя сотрудниками правоохранительных органов.

    «Нам все еще не до конца ясно, зачем два сотрудника полиции пошли на задержание. Могу предположить, что они патрулировали местность или получили команду отработать сигнал – проверить данное место. Для подобных действий вполне достаточно двух полицейских. Сомневаюсь, что в изначальном приказе значилось задержание наркосбытчика. Данная операция выглядит как внезапная», – считает Ворожцов.

    Он подчеркивает, что в ряде случаев задержание может происходить в зависимости от сложившейся ситуации, без заранее подготовленной операции. Например, по факту преступления. Иногда наряду патрульно-постовой службы удается в день задержать 3–5 преступников.

    Возможно, сотрудникам МВД дали задание проверить определенное место на предмет закладок. В ходе патрулирования обнаружились наркотические вещества, за которыми сразу пришел наркокурьер, которого тут же решили задержать, но не вышло. О наличии оружия у нападающего, вероятнее всего, стражам порядка не было известно. «Очевидно, в данной ситуации они столкнулись с достаточно мотивированным и в определенной степени подготовленным к такому действию преступником», – полагает собеседник.

    «Если речь идет о силовой операции по задержанию возможно вооруженного преступника, то тут изначально другой план действий. Во-первых, операция осуществляется целой группой, сам план заранее утверждают, все сотрудники действуют строго по нему. Такой операцией руководил бы не старший прапорщик, как в данном случае, а как минимум начальник одного из оперативных подразделений с 20-летним стажем работы», – говорит генерал-майор.

    При этом он отмечает, что объективно оценить действия произошедшего возможно только в ходе внутреннего расследования, поскольку на данный момент неизвестны точные детали происходящего, а также не ясен уровень профессиональной подготовки этих сотрудников.

    Также эксперт рассказывает, что далеко не у каждого наркокурьера имеется при себе оружие, всегда все по-разному. Наркобизнес – организованная преступность, здесь есть «пугливые» наркосбытчики, которые и вовсе на преступление пошли впервые, а есть и «квалифицированные», хорошо подготовленные люди. Установить уровень опасности подозреваемого по внешним признакам практически невозможно, поэтому за ними нередко перед задержанием организуется слежка. При этом крупные партии наркотиков, как правило, транспортируются при соответствующем прикрытии, в том числе вооруженном.

    «План «Перехват», который был введен в данной ситуации, достаточно системный. Данная методика в рамках деятельности правоохранительных органов и спецслужб давно отработана. Существует и порядок действий, и дислокация соответствующих постов постоянных и временных, но дело в том, что при существующем трафике движения найти одного человека на мотоцикле очень сложно. Очевидно, что принимались все возможные на сегодняшний день меры», – убежден Ворожцов.

    По словам собеседника, эффективность подобных «Перехвату» планов зависит от большого количества факторов: разведанности дорог и есть ли преступнику, где укрыться, где у него сообщники и так далее. Более того, поскольку при езде на мотоцикле лицо закрыто, очень трудно установить личность, что также затрудняет его поиски. В данной ситуации сотрудникам МВД следует продолжать поимку преступника, необходимо больше времени, заключил эксперт.

    Вечером 7 апреля в деревне Якимово в городском округе Черноголовка Московской области двое сотрудников полиции проводили оперативные мероприятия по поимке наркосбытчика. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле без номеров. Старший прапорщик Сергей Ефименко получил тяжелое ранение и скончался, а за жизнь его напарника, которого также ранили, борются врачи.

    В этот же день в Сети появилась информация, что напавший на сотрудников полиции был замечен на пути в Санкт-Петербург. Для поимки преступника на мотоцикле был поднят практически весь личный состав подмосковной полиции, а МВД просило водителей предоставить данные видеорегистраторов, на которых зафиксировано нападение на полицейских. В регионе были введены планы «Сирена» и «Перехват».

    Утром следующего дня появилась информация о задержании подозреваемого в нападении на сотрудников МВД, однако в ведомстве опровергли эту информацию, передает «Газета.ру». По предварительным данным, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».

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    8 апреля 2024, 17:54 • Новости дня
    Автомобильный мост с машинами обрушился в Смоленской области
    Автомобильный мост с машинами обрушился в Смоленской области
    @ t.me/su_sk67

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Путепровод в городе Вязьма в Смоленской области обвалился с грузовиком и легковым автомобилем на нем, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

    Сообщение об обрушении Панинского путепровода поступило в 16.32 мск, уточнило ведомство, передает ТАСС. Согласно предварительным данным, на момент обрушения на мосту были легковой и грузовой автомобили.

    По последним данным, пострадали шесть человек, один погиб. «Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла», – сказали в ведомстве.

    Ранее в апреле в подмосковной Истре упал автомобильный мост.

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    8 апреля 2024, 21:22 • Новости дня
    Опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области
    Опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры момента обрушения путепровода в городе Вязьма в Смоленской области, снятые на видеорегистратор подъезжающего к переправе автомобиля.

    На видео запечатлен момент, как полотно моста поднимается и затем падает вниз.

    Напомним, в понедельник в городе Вязьма в Смоленской области обрушился Панинский путепровод. По предварительным данным, на момент обрушения на мосту были легковой и грузовой автомобили, пострадали шесть человек и один погиб.

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    8 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    СК выявил связь между напавшими на «Крокус» и украинскими спецслужбами
    СК выявил связь между напавшими на «Крокус» и украинскими спецслужбами
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи СК выявили связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе СК России.

    В СК напомнили, что по уголовному делу установлены 11 лиц. Следствие сумело получить данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

    При этом в СК добавили, что работа продолжается, следствие воссоздает полную картину произошедшего.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников продемонстрировал Первый канал. На видео задержанные сообщили, что указания они получали от некоего Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.


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    8 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    США пообещали противодействовать новым энергопроектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен пресечь любые попытки России развивать новые энергетические проекты, способные принести ей будущие экспортные доходы, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

    По словам Пайетта, санкции против проекта «Арктик СПГ 2» оказались действенными, и Вашингтон хочет убедиться, что он заморожен, пишет Bloomberg, передает «Интерфакс».

    При этом он не уточнил, какие новые санкции могут быть применены, но подчеркнул, что США стремятся в максимально короткие сроки сократить экспортные доходы России.

    Проект «Арктик СПГ 2» подразумевает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Запуск первой очереди состоялся в 2024 году, однако первый груз пока не отправлен. Причиной стали санкции, из-за который компания не может получить в Корее уже построенные танкеры-газовозы ледового класса.

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

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    8 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    В музее казачества под Ростовом изъяты портреты нацистских пособников

    В музее казачества в Ростовской области изъяты портреты нацистских пособников

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Шолоховском районе Ростовской области в музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» прошли обыски, были изъяты портреты нацистских пособников и сомнительная литература.

    Поводом для проверки стало обращение граждан, в том числе участников спецоперации, которые просили проверить музей на предмет реабилитации нацизма. Жителей возмущало, в частности, наличие на территории комплекса памятника белому атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами, передает РИА «Новости».

    В ходе обысков были изъяты портреты Краснова, а также Сергея Павлова и Гельмута фон Павница, известных как нацистские пособники. Также изъята литература, посвященная Краснову, которая будет направлена на экспертизу.

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