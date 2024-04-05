Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
В Белоруссии начали процесс приостановки ДОВСЕ
Лукашенко согласовал начало процесса приостановки ДОВСЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на внесение в палату представителей Национального собрания республики законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году, напоминает БелТА.
Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган также подписал указ о том, что республика выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 8 апреля. А в конце марта соответствующий указ подписал президент Польши Анджей Дуда.