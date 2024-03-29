Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Польша приостановила участие в ДОВСЕ
Президент Польши подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает канцелярия президента Польши.
В канцелярии польского лидера пояснили, что Польша формально остается стороной соглашения о ДОВСЕ, но не будет обязана выполнять его положения, передает РИА «Новости».
Ранее Сейм Польши проголосовал за приостановку участия в ДОВСЕ.
Москва сообщила о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. Страны – члены НАТО сообщили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре. На днях о выходе из ДОВСЕ объявила Молдавия. Политолог Федор Лукьянов заявил, что ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО.