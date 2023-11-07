Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
Страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ
Страны – члены Североатлантического альянса сообщили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
В заявлении Североатлантического совета сказано, что такое решение странами принято в связи с решением России выйти из договора. Участие стран НАТО в ДОВСЕ будет приостановлено «на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам», передает ТАСС текст заявления.
Отмечается, что решение поддержано всеми странами НАТО.
Москва ранее заявила, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась 7 ноября в 00.00. МИД России отмечал, что документ окончательно ушел в историю.