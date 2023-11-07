Страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ

Tекст: Ольга Никитина

В заявлении Североатлантического совета сказано, что такое решение странами принято в связи с решением России выйти из договора. Участие стран НАТО в ДОВСЕ будет приостановлено «на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам», передает ТАСС текст заявления.

Отмечается, что решение поддержано всеми странами НАТО.

Москва ранее заявила, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась 7 ноября в 00.00. МИД России отмечал, что документ окончательно ушел в историю.