МИД объявил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ

МИД: Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась

Tекст: Антон Никитин

В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что в 00.00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого договора. «Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт – как позитивный, так и негативный – будет учтен», – подчеркнули в МИД.

В ведомстве указали, что одновременно утратили силу для РФ еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

«Приостановив действие ДОВСЕ, мы оставляли дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе. Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе», – указали в МИД.

«С учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России», – заключили на Смоленской площади.

Напомним, 19 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии.

Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.