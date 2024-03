Сейм Польши проголосовал за приостановку участия в ДОВСЕ

Руперт Мердок решил жениться на экс-теще Романа Абрамовича

Руперт Мердок женится на экс-теще Романа Абрамовича, биологе Елене Жуковой в июне этого года

Tекст: Денис Тельманов

Торжество пройдет в поместье Мердока в штате Калифорния, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

Отмечается, что это уже шестая помолвка для Мердока. В августе прошлого года он отменил свадьбу с радиоведущей Энн Лесли-Смит.

Ранее сообщалось, что экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом. Пара отправилась в круиз по Средиземному морю на арендованной Мердоком яхте Christina O.

Елена Жукова – молекулярный биолог, специалист по диабету. Она живет в США уже более 30 лет.

Руперт Мердок владеет изданиями The Wall Street Journal и New York Post в США, The Sun и The Times в Великобритании, а также издательством Harper Collins.

В сентябре 2023 года Мердок решил уйти с поста главы своих корпораций Fox и News.