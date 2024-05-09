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    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    20 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    9 комментариев
    9 мая 2024, 01:59 • Новости дня

    Празднование Дня Победы началось в России

    Празднование Дня Победы началось в самых восточных регионах России

    Празднование Дня Победы началось в России
    @ t.me/pkgo_official_telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Россия начала праздновать 9 мая, на Камчатке и Чукотке стартовали мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщают информационные агентства.

    В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что парады прошли на центральной площади Петропавловска-Камчатского, а также в городах Елизово и Вилючинск, передает ТАСС.

    В парадном строю по главной площади столицы Камчатского края прошли около 1,5 тыс. военнослужащих частей Объединенного командования Войск и сил на Северо-Востоке России, сотрудники МЧС и пограничного управления ФСБ, курсанты, юнармейцы. В отдельном расчете прошли женщины-военнослужащие. В Петропавловске-Камчатском также устроена демонстрация около 10 единиц техники, стоящей на вооружении ОКВС.

    В Анадыре парад состоится позднее – в 12.00 (03.00 мск). В нем примут участие около 100 военнослужащих, учащиеся кадетских классов и юнармейцы.

    Напомним, парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

    6 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Названы лидеры стран, которые посетят парад Победы в Москве

    Лидеры восьми стран посетят парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау посетят парад Победы 9 мая в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев не смогут приехать на мероприятие, добавил Ушаков, передает телеканал «Звезда».

    Он также сообщил, что 9 мая состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

    Говоря о гостях на инаугурации Путина, которая состоится 7 мая, Ушаков сообщил, что на ней не будет иностранных гостей, поскольку мероприятие носит внутригосударственный характер. На мероприятии будут присутствовать представители дипмиссий аккредитованных в России стран, добавил он.

    Ранее сенаторы рассказали о приглашении на инаугурацию президента.

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    7 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Пашинян объяснил нежелание ехать на парад Победы в Москву

    Пашинян заявил, что не считает нужным ехать на парад Победы в Москву каждый год

    Пашинян объяснил нежелание ехать на парад Победы в Москву
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает необходимым каждый год присутствовать на параде Победы в Москве.

    В Telegram-канале «Sputnik Армения» указано, что Пашинян принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве в прошлом году.

    «Не думаю, что должен делать это каждый год. Я не помню такой практики, чтобы какой-либо из руководителей Армении каждый год участвовал в параде Победы», – отметил он.

    Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    6 мая 2024, 04:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в разгром нацизма

    ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о решающей роли СССР в разгроме нацизма

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная служба безопасности России рассекретила документы из следственного дела бывшего личного адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, в которых он признает решающую роль СССР в разгроме нацизма.

    В заявлении советскому правительству Гюнше отмечает, что наступление Красной армии в начале 1945 года «дало англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию».

    «Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию», – писал Гюнше, передает РИА «Новости».

    По словам Гюнше, Гитлер в 1944 году рассчитывал на раскол между союзниками и планировал договориться с США и Великобританией о совместной войне против СССР.

    Напомним, что Отто Гюнше был арестован в мае 1945 года и доставлен в Москву, где дал ряд показаний о событиях в ставке гитлеровского командования.

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    8 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нацизм снова поднимает голову, «потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами» стремятся разрушить Россию, нанести нашей стране стратегическое поражение, заявил врио министра иностранных дел Сергей Лавров.

    И.о. главы МИД на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства отметил, что Россию хотят «подчинить своим узкокорыстным, гегемонистским интересам», передает ТАСС.

    В нашем народе происходит, по его словам, необычайный подъем на еще одну «священную битву» против новых «властителей мира», которые пытаются взять реванш за свои многовековые попытки подчинить себе нашу Родину. Для этого они используют откровенно нацистский режим на Украине, добавил Лавров.

    Лавров заявил ранее, что Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим. Он, по словам врио министра иностранных дел, использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России.

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    7 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    В Берлине запретили российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах

    Полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z» , военные марши и песни, следует из официального вестника земельного административного ведомства Берлина.

    Согласно документу, запрещено одобрение СВО, исполнять все варианты «Священной войны», демонстрировать флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, а также символику, связанную с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

    Ограничения не касаются членов дипломатических делегаций и «других привилегированных лиц», также ношение военной формы разрешено ветеранам Второй мировой, передает ТАСС.

    Правила будут действовать с 6.00 (7.00 мск) 8 мая до 22.00 (23.00 мск) 9 мая в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков. Георгиевские ленточки, российская символика разрешены лишь как часть венков, цветов для возложения. В Берлине памятные мероприятия пройдут 8–9 мая, а также запланированы демонстрации.

    Ранее «Бессмертному полку» запретили собираться на главной площади Кишинева.

    До этого стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач».

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    8 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы

    Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В поздравлениях президент подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил глава Российского государства.

    Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

    Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

    Путин заявлял ранее, что День Победы является священным праздником для всего населения России.

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    7 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы

    Посольство потребовало снять запрет на связанную с Днем Победы атрибутику в Берлине

    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение властей Берлина запретить демонстрацию флагов, символов и другой атрибутики, связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, является неприемлемым, заявили в посольстве России в ФРГ.

    Посольство рассматривает эти запреты как «дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», и требует их полной отмены, заявили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы V, Z, военные марши и песни.

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    7 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Президент Кубы прилетел в Россию

    Президент Кубы прилетел в Россию для присутствия на параде Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву, чтобы лично присутствовать 9 мая на параде Победы на Красной площади.

    Отмечается, что кубинский лидер будет присутствовать на параде Победы, после чего проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    6 мая 2024, 20:51 • Новости дня
    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне

    Политолог Ляховецкий: Акция «Огонь памяти» символизирует связь между героями войны и нынешними российскими бойцами

    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне
    @ Кирилл Зыков

    Tекст: Олег Исайченко

    Патриотическая акция «Огонь памяти» все больше расширяет свою географию. И по реакции граждан других стран видно, что люди помнят подвиг советских солдат. Также акция символизирует преемственность между бойцами СВО и героями Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. Он напомнил, что мероприятия акции затронут 41 регион России и 14 государств мира.

    «Огонь памяти» – это ежегодная патриотическая акция, которую проводит «Народный фронт». В рамках мероприятия частички Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставляют по регионам России, а также в другие страны», – рассказал политолог Никита Ляховецкий.

    По его словам, в этом году частички огня отправились в 14 государств, среди которых страны Европы, Африки, Азии и ближнего зарубежья. «Кроме того, их привезут в 41 регион России. Немаловажно, что частички Вечного огня будут переданы нашим бойцам на передовую в зоне спецоперации», – добавил спикер.

    Эксперт говорит, что акция символизирует связь и преемственность между «великой победой наших дедов и прадедов, которые спасли мир от фашизма, и нынешними российскими бойцами». «Наши военные на фронте вновь защищают страну. Они борются за будущее не только государства, но и всего русского народа», – пояснил собеседник.

    В этом контексте, по его мнению, крайне важно, что акция проводится не только в пределах России, но и за рубежом. «Мы видим по реакции людей, что западная пропаганда не способна искоренить историческую память и победить правду. Население других стран помнит и чтит подвиг советских героев», – отмечает политолог.

    Ляховецкий подчеркнул, что сохранение исторической памяти – это долг жителей современной России. «Мы обязаны это поддерживать. И людям это близко», – заключил он.

    3 мая у Кремля в Александровском саду началась акция «Огонь памяти» – пламя от Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата представители «Народного фронта» привезли в 14 разных стран и 100 городов России. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.

    Одними из первых лампы представители «Народного фронта» доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. Кроме того, лампады доставили в Азербайджан, Тунис и Алжир. Самолет с частицей Вечного огня на борту 5 мая приземлился и в аэропорту Белграда. В Узбекистане частицу Вечного огня передали в мемориальном комплексе «Парк Победы». Также волонтеры зажгли огни памяти на мемориалах в новых регионах России.

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    6 мая 2024, 19:02 • Новости дня
    Народный фронт доставил Огонь памяти в 14 стран

    Народный фронт доставил Огонь памяти в 14 стран

    Народный фронт при поддержке Россотрудничества доставил Огонь памяти в 14 стран мира и сто городов России, сообщили в пресс-службе президентского движения.

    «Спортсмены, актеры, военные корреспонденты доставили лампы с частицами Вечного огня в 14 зарубежных стран и сто городов России. Одними из первых лампы представители Народного фронта доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. В Гродно лампу с частичкой огня передали представителю школьного мемориального Народного музея Героя», – передает сообщение РАПСИ.

    Кроме того, лампады доставили в Азербайджан, Тунис и Алжир. Самолет с частицей Вечного огня на борту 5 мая приземлился и в аэропорту Белграда. В Узбекистане частицу Вечного огня передали в мемориальном комплексе «Парк Победы».

    Как рассказали в пресс-службе, лампы с частицами огня, взятого у Кремлевской стены, привезли и в регионы России. В Смоленской области Народный фронт совместно с представителями дорожных служб зажег лампы у мемориала в Радкевщине, а во Владимирской области огонь доставили к братским могилам, где в годы Великой Отечественной войны были похоронены более 1,5 тыс. солдат, погибших в госпиталях города.

    В Воронежской области частичку огня памяти доставили в село Чертовицы, где 7 мая откроется памятник красноармейцам. В Ленинградскую область и Санкт-Петербург также привезли частицу огня памяти.

    Лампы с частицей Вечного огня из Москвы доставили и в Ярославль, огонь провезли по улицам города в рамках автопробега. В мероприятии было задействовано более 30 автомобилей и около 20 велосипедистов. Огонь памяти встретили и в Тамбовской, Новгородской, Орловской областях.

    На Красной площади в Ельце огонь памяти был передан не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и новым героям – бойцам СВО. Боец с позывным «Хыся» отвезет частицу на передовую своим товарищам.

    Ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти» стартовала 3 мая в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата. В новых регионах от пламени, взятого у Кремлевской стены, зажгли огни памяти на мемориалах, где раньше они не горели. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.

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    8 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Единственный советский истребитель И-16 взлетел в Новосибирске

    Единственный в России восстановленный советский истребитель И-16 взлетел в Новосибирске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственный в России советский боевой истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны, поднялся в небо и примет участие в параде 9 мая в Новосибирске.

    Как рассказал президент фонда «Крылатая память победы» Борис Осятинский, И-16 станет единственным боевым историческим самолетом, который будет участвовать в акции «Бессмертный авиаполк», передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что фрагменты боевого самолета, который состоял 155 истребительного авиаполка и совершил вынужденную посадку летом 1941 года, были обнаружены в июне 1992 года в Карелии. В 1992 году участники проекта «Крылатая память Победы» перевезли фрагменты в Новосибирск, где технику реконструировали.

    Ранее Новосибирский авиазавод им. Чкалова передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34.

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    7 мая 2024, 10:30 • Новости дня
    Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее

    Tекст: Александра Юдина

    Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее, отдавая дань «памяти прадедушки и из уважения к президенту» России Владимиру Путину.

    Сырский-младший отметил, что участвует в автопробеге «из-за прадеда, который воевал и прошел Великую Отечественную войну», а также из уважения к российскому президенту, передает РИА «Новости».

    Как отметил известный как «австралийский казак», российский активист в Австралии Семен Бойков, Сырский-младший, несмотря на все угрозы со стороны руководства ВСУ и украинской прессы, продолжает уже десять лет подряд участвовать в автопробеге на День Победы.


    Известно, что Сырский стартовал на джипе с российским флагом и Георгиевской лентой.

    Ранее агентство Ruptly сообщило, что живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ попросил Путина предоставить ему российское гражданство.

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    8 мая 2024, 14:14 • Новости дня
    Посол ЕС в Кишиневе пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

    Посол ЕС в Кишиневе Мажейкс пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что чувствует себя Гринчем из-за обвинений в краже Дня Победы.

    По словам посла, в последние дни на фоне требования миссии Евросоюза в Молдавии предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая в Сети начали появляться сообщения о том, что он «украл День Победы», передает РИА «Новости».

    «Для нас День Европы и дань памяти жертвам Второй Мировой войны вполне совместимые вещи, поскольку Евросоюз стал формироваться как раз отталкиваясь от этих ужасов как проект мира, чтобы на европейском континенте больше не было войн», – сказал Мажейкс в эфире телеканала TV8.

    Для ЕС 9 мая является праздником, так как в 1950 году было заключено первое соглашение, впоследствии переросшее в создание объединения, добавил посол.

    Ранее в Берлине запретили российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах.

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    8 мая 2024, 20:52 • Новости дня
    Общественица: «Бессмертный полк» не дает представить в Киргизии предателей и злодеев в роли героев

    Общественница Кетова: «Бессмертный полк» напоминает молодежи Киргизии о героическом прошлом их предков

    Общественица: «Бессмертный полк» не дает представить в Киргизии предателей и злодеев в роли героев
    @ EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Некоторые граждане Киргизии пытаются очернить празднование Дня Победы. Они называют эту дату «романтизацией войны», постепенно забывают о той цене, которую заплатили наши предки за мирное небо. Однако неравнодушные жители республики прикладывают максимум усилий ради того, чтобы история оставалась неизменной, сказала газете ВЗГЛЯД активистка Ольга Кетова.

    «Киргизия вносила свой вклад в достижение общей победы над войсками нацистской Германии. Тысячи мужчин из нашей республики отправились на фронт. Те же, кто оставался в родных местах, не покладая рук трудились на заводах. Наши предки жили мечтой о торжестве справедливости над захватчиками и искренне радовались, когда Победа все же наступила», – сказала Ольга Кетова, член общественного комитета акции «Бессмертный полк» Киргизии.

    «И мы 9 мая, будто бы стоя рядом с ними, переживаем те же эмоции. Поэтому «Бессмертный полк» так важен для граждан нашей страны. В нем участвуют все – вне зависимости от национальности и религии. Это мероприятие по-настоящему объединяет всю республику, наполняет наши сердца гордостью и радостью за достижения прадедов», – отмечает она.

    «Однако в этом году столь важная акция была отменена правительством. Нам говорят, что это сделано из-за невозможности обеспечить безопасность участникам шествия», – подчеркивает собеседница.

    «Думаю, этот запрет никак не повлияет на желание наших людей выйти с фотографиями предков на улицы городов. Возможно, шествия будут не такими массовыми как раньше, но забыть о 9 мая никто из нас не позволит. Тем более что большинство граждан положительно относятся к этому мероприятию», – считает Кетова.

    «Конечно, без провокаций не обходилось. Некоторые провокаторы регулярно пытаются присоединиться к акции, чтобы пронести по центру города портреты предателей из Туркестанского легиона. Имеются и те, кто постепенно забывают ценность Дня Победы. Называют его празднование «романтизацией» войны», – замечает она.

    По ее словам, недавно в частном детском саду Бишкека разгорелся скандал: часть родителей не хотели отпускать детей на подношение цветов, организованное по инициативе администрации учреждения. «Их было немного, и проведение мероприятия все же удалось отстоять. Однако подобные ситуации можно считать тревожным звонком», – акцентирует собеседница.

    «Киргизия постепенно забывает о героическом прошлом. Местные школьники, студенты все меньше и меньше знают о подвигах своих земляков во времена войны. Акция «Бессмертный полк» позволяет обратить этот процесс вспять. Она сохраняет истину о былых событиях и не дает злоумышленникам, как в некоторых других странах, представить предателей и злодеев в роли героев», – резюмирует Кетова.

    9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Киргизии мероприятие впервые состоялось в 2014. Тогда в шествии приняли участие около одной тысячи человек. В 2016, несмотря на ливень, число неравнодушных жителей достигло почти 20 тыс. В последующие годы количество граждан, вышедших на улицы с портретами своих предков, колебалось в районе 40-50 тыс.

    Однако в 2024 году власти страны приняли решение об отмене акции. Замглавы службы общественной безопасности МВД Киргизии Нурлан Исмаилов объяснил это возможностью совершения провокаций и терактов. По его словам, ограничения коснутся лишь конкретного мероприятия, все остальные празднования останутся без изменений.

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    8 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Казахстане и Молдавии

    Активисты из Молдавии и Казахстана рассказали о подготовке акции «Бессмертный полк» в своих странах

    Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Казахстане и Молдавии
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Акция «Бессмертный полк» стала традицией для жителей Казахстана и Молдавии. На шествия выходили сотни тысяч людей, желающих почтить память солдат Великой Отечественной войны. О том, как акция пройдет в этих странах 9 мая нынешнего года, газете ВЗГЛЯД рассказали общественники Олег Гусев и Алексей Петрович.

    «Бессмертный полк» является важной традицией для многих семей Казахстана. Это память о нашей общей победе. Республика внесла большой вклад в разгром немецких захватчиков. Большое число ее жителей ушли на фронт, многие из них не вернулись. Кроме того, люди активно трудились на благо Советской армии в тылу», – сказал Олег Гусев, координатор «Бессмертного полка» в Темиртау (Казахстан).

    «Поэтому данная акция всегда привлекала большое количество людей из разных уголков нашей страны. Проводились масштабные шествия, где наследники Великой Победы проходили по улицам городов с портретами своих героических предков, тем самым сохраняя память о них и отдавая честь солдатам прошлого», – вспоминает он.

    «В этом году местные власти, к сожалению, не разрешили проводить акцию из-за угрозы со стороны паводков в регионе. Тем не менее многие граждане все равно планируют отдать честь прадедам, выйдя в центр с их фотографиями. Это принципиальный вопрос, крепко связанный с национальной памятью, утратить которую непозволительно», – отмечает Гусев.

    Жители Молдавии видят в «Бессмертном полку» возможность отдать дань уважения героям прошлого, считает Алексей Петрович, председатель национального координационного комитета «Победа». «Во время войны от республики на фронт ушло больше 350 тыс. солдат, из них 70 тысяч погибли. Мы не забудем и зверства со стороны немецких оккупантов, находившихся в годы войны на территории нашей Родины», – акцентирует он.

    «Наша страна бережно хранит память об этом народном подвиге. Только по данным молдавской полиции, в прошлом году в акции участвовали свыше 100 тыс. граждан республики. Это удивительное мероприятие, позволяющее почувствовать настоящее народное единение, а также преемственность со своими предками», – уточняет собеседник.

    «Организуя «Бессмертный полк», мы осознаем всю важность данной акции. Нельзя позволить кому-либо на Западе переписать историю. Мы – наследники героев, храбрецов, защитников. Наша задача пронести истину сквозь года. Не позволить злоумышленникам возвести кумиров из предателей. Жители Молдавии готовы стоять на страже прошлого!» – резюмирует Петрович.

    9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Казахстане данное мероприятие проводится с 2015 года. Тысячи жителей страны выходят на улицы населенных пунктов с фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2022-м акцию официально переименовали в «Батырлара тазым» («Поклонимся героям»). Тем не менее формат мероприятия остался прежним. В нынешнем же году проект был отменен в ряде городов республики.

    В Молдавии «Бессмертный полк» также традиционно собирал большое число граждан. Тем не менее в этом году организаторы акции столкнулись с проблемой поиска места ее проведения из-за параллельных празднований Дня Европы. Люди, желающие почтить память героев, все равно намерены выйти на улицы, сообщает в своем Telegram-канале национальный координационный комитет «Победа».

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