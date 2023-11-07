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    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    48 комментариев
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    16 комментариев
    7 ноября 2023, 20:59

    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО

    Федор Лукьянов указал на предпосылки выхода России из ДОВСЕ

    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписывался в совершенно других реалиях, которые к сегодняшнему дню не имеют никакого отношения. Выход России из договора стал логичным и закономерным шагом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, а страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в соглашении.

    «Это был договор совершенно другой эпохи. Изначально он готовился фактически на исходе холодной войны, но еще в период существования Варшавского договора. А вступил в силу он после того, как СССР и ОВД уже не существовало. Позднее в 1999 году документ был адаптирован под новые реалии», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай».

    «Но адаптированный вариант соглашения в силу так и не вступил, поскольку он не был ратифицирован большинством стран. Примечательно, но западные страны не спешили ратифицировать ДОВСЕ, ссылаясь на якобы невыполнение Россией конкретных вещей, в частности связанных с пребыванием небольшого контингента в Приднестровье. На деле же они пытались выторговать для себя разные преференции», – напоминает политолог.

    «К слову, решение о том, что Москва не будет в полной мере участвовать в договоре, было принято давно, еще в 2007 году. Оно продиктовано тем, что документ на тот период времени практически не работал. Процесс тянулся долго, а сейчас он подошел к логическому завершению», – указывает эксперт.

    «Неудивительно и то, что вслед за Россией другие страны объявили о бессрочной приостановке своего участия, поскольку договор подразумевал именно нашу страну как визави. Сейчас, конечно, можно говорить, что вступление Финляндии в НАТО и рассмотрение аналогичной заявки от Швеции стало последней каплей в чаше терпения. Но я склонен считать, что даже без этого расширения ДОВСЕ был обречен», – заключил Лукьянов.

    Ранее МИД РФ объявил о завершении процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

    На Смоленской площади также указали, что одновременно утратили силу для России еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

    Подчеркивается, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

    Вскоре после этого стало известно, что страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

    5 ноября 2023, 14:14
    В США испугались за тихоокеанские базы из-за нового оружия России
    В США испугались за тихоокеанские базы из-за нового оружия России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, сообщили СМИ.

    Как пишет американский журнал Military Watch, единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров, передает РИА «Новости».

    Как утверждает автор, первое боевое подразделение Су-57 будет базироваться на Дальнем Востоке, их ключевой потенциальной целью, по его мнению, станут американские военные объекты на Гуаме и Гавайях.

    В статье отмечается, что российские базы на Дальнем Востоке позволят дислоцировать Су-57 в радиусе действия, позволяющем нанести удар по Гуаму без дозаправки, а их размещение ближе к мысу Дежнева на Чукотке поставит под удар объекты на Гавайских островах. Издание также предупреждает о возможной угрозе для военных и промышленных объектов континентальной части США.

    Как говорится в статье, действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе также удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части США, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии.

    Как поясняет издание, хотя таким потенциалом уже обладают российские стратегические бомбардировщики, истребители, в отличие от них, могут быть развернуты в гораздо большем количестве при меньших потребностях в техническом обслуживании.

    Ранее источник сообщал, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Су-57 получат дополнительную скрытность.

    Коментарии (40)
    6 ноября 2023, 14:43
    Лавров назвал условие диалога с Западом

    Лавров: Россия готова к диалогу с Западом при учете российских интересов

    Лавров назвал условие диалога с Западом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    «Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения», – сказал он, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, Запад, может быть, рано или поздно осознает бесперспективность нынешнего антироссийского курса. Но этот вопрос следует задавать нынешнему поколению руководителей прежде всего европейских стран, утративших стратегическое видение и слепо следующих в кильватере пагубной американской линии, полагает он.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США.

    Коментарии (46)
    6 ноября 2023, 12:42
    В США признали главную ошибку властей относительно Путина

    Foreign Affairs: Власти США неверно поняли, как вести дела с Путиным

    В США признали главную ошибку властей относительно Путина
    @ Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти допустили ошибку относительно президента России Владимира Путина, поскольку не поняли, как с ним нужно вести дела, пишет издание Foreign Affairs.

    Отмечается, что если влиятельные политики США будут и дальше неправильно понимать Путина и считать, что единственный способ коммуникации с ним – демонстрация силы, то они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает Ura.ru.

    Вместо этого США следует искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Москвой.

    Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США находятся на нуле.

    Коментарии (26)
    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

    Коментарии (13)
    5 ноября 2023, 06:58
    АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»

    АПЛ «Император Александр III» успешно выполнила пуск ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону на Камчатке

    АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Новая атомная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило, что ракетная стрельба была осуществлена в «штатном режиме из подводного положения», а «головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район». Пуск МБР стал последним пунктом государственных испытаний, далее ожидается принятие решения о приеме атомного ракетного подводного крейсера в состав ВМФ, передает ТАСС.

    В конце декабря 2022 года в Северодвинске подводный крейсер модернизированной серии проекта 955А («Борей-А») «Император Александр III» был спущен на воду. «Император Александр III» – седьмой ракетоносец этой серии.

    Коментарии (26)
    7 ноября 2023, 14:34
    Страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ
    Страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса сообщили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

    В заявлении Североатлантического совета сказано, что такое решение странами принято в связи с решением России выйти из договора. Участие стран НАТО в ДОВСЕ будет приостановлено «на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам», передает ТАСС текст заявления.

    Отмечается, что решение поддержано всеми странами НАТО.

    Москва ранее заявила, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась 7 ноября в 00.00. МИД России отмечал, что документ окончательно ушел в историю.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 13:34
    АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
    АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
    @ mil.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М шифр «Ясень-М» в ходе госиспытаний выполнила пуски крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковой ракеты «Оникс», сообщил близкий к Минобороны источник.

    Источник ТАСС сообщил, что пуск осуществлен из подводного положения из акватории Белого моря.

    Официальных сообщений на этот счет пока не поступало.

    Еще в августе сообщалось, что АПЛ «Красноярск» во время госиспытаний выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

    Коментарии (22)
    7 ноября 2023, 01:48
    МИД объявил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ

    МИД: Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась

    Tекст: Антон Никитин

    Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась 7 ноября в 00.00, документ окончательно ушел для Москвы в историю, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что в 00.00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого договора. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

    В МИД отметили, что Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. В ведомстве заверили, что полученный при создании и выполнении договора опыт – как позитивный, так и негативный – будет учтен.

    В ведомстве указали, что одновременно утратили силу для России еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

    В МИД подчеркнули, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2023, 09:34
    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности

    Власти США сочли зависимость от ядерного топлива из России «угрозой нацбезопасности»

    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам необходимо избавиться от зависимости от российского ядерного топлива, это представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, считает руководитель американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

    Хафф отметила, что США должны избавиться от зависимостей в этой сфере, «особенно от России». Если Вашингтон не предпримет никаких действий, Россия «продолжит удерживать этот рынок», заявила Хафф в интервью газете Financial Times.

    По ее словам, это «действительно важно для национальной безопасности, климата и энергетической независимости» Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что около 20% топлива, которые используются американскими реакторами, идет по контрактам с российскими поставщиками. Это вызывает у чиновницы «серьезную озабоченность».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему США никак не могут избавиться от российского ядерного топлива.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 15:29
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 05:26
    Вашингтон обвинили в попытке переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Figaro заявила о намерении США после поражения на Украине переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    США потерпели поражение на Украине, сейчас они хотят переложить заключение мира с Россией на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы избежать позора, заявил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.

    Мид считает, что администрация Джо Байдена продолжит поддержкивать Киев, пока Зеленский не согласится на переговоры и отказ от территорий. Такая позиция даст США возможность «успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    Как полагает Мид, США уже потерпели на Украине два поражения: одним стало само начало российской специальной военной операции, другим – результаты украинского контрнаступления. Мид считает, что ситуация для Украины зашла в тупик, и не видит «перспектив победы Америки на Украине».

    Напомним, СМИ заявили, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.


    Коментарии (4)
    7 ноября 2023, 14:51
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» на Купянском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Также в сводке говорится, что на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Украинские националисты потеряли до 170 человек убитыми и ранеными, а также два пикапа и орудие Д-30.

    «Южная» группировка войск на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на этом направлении, как сообщили в Минобороны, составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны около Угледара и Старомайорского (ДНР). Противник потерял до 70 военных, танк, две бронемашины, а также САУ «Гвоздика».

    Российские военные на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й мехбригад ВСУ под Работино, Малой Токмачкой и Степовым Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли до 60 военных, три БМП.

    В ходе контрбатарейной борьбы, согласно данным МО РФ, поражены: артиллерийская система М777, а также американская буксируемая гаубица М119.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Гвоздика», добавили в Минобороны. Ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры с уничтоженной боевой машиной пехоты CV9040C шведского производства.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2023, 09:39
    СМИ нашли объяснение отказу главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

    Hurriyet: Глава МИД Турции Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Блинкеном из-за невежливости

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала ранее проявленная главой американской дипломатии невежливость, сообщила газета Hurriyet.

    В турецких СМИ и соцсетях распространены кадры со встречи Фидана и Блинкена, где видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря, передает РИА «Новости».

    Как полагает издание Hurriyet, в то время, когда машина Блинкена подъехала к зданию турецкого ведомства, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра, при этом в то время, когда разговаривавший по телефону Блинкен не вышел из машины, Фидан вернулся в здание.

    После этого Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Напомним, канал Sky News заявил, что поездка Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2023, 12:50
    Экономисты МВФ показали модель разделения мира на два торговых блока

    Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделился на два торговых блока

    Tекст: Александра Юдина

    Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока, где с одной стороны будут США и ЕС, а с другой – Россия и Китай.

    Эксперты отмечают, что в этом случае геоэкономическая фрагментация приведет к образованию двух никак не взаимодействующих лагерей, передает РИА «Новости».

    Специалисты рассказали, что в последнее время торговые ограничения в секторах сырьевых товаров и полупроводников, которые считаются критически важными для нацбезопасности и стратегической конкуренции, чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

    Также эксперты из МВФ указывают на то, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

    По мнению специалистов, эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации – политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля.

    Кроме того, по прогнозам экспертов, сокращение доступа к экспортным рынкам может привести к взлету цен на многие товары, а некоторые окажутся в дефиците.

    При этом в МВФ считают, что при таком развитии событий больше всего пострадает восточный блок.

    Тем временем стало известно, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть, а доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

    Коментарии (2)
    7 ноября 2023, 05:15
    В Госдепе заявили о приглашении всех участников АТЭС на саммит в Сан-Франциско

    Госдеп: Администрация США передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию, заявил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей.

    На вопрос о том, было ли передано официальное приглашение на предстоящий саммит российской стороне, Мюррей сказал, что Соединенные Штаты пригласили на встречу лидеров «все экономики-участницы», передает ТАСС.

    По его словам, США будут выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы, включая санкции.

    Сотрудник Госдепартамента ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, как США отнеслись бы к применению другими участниками АТЭС таких же подходов, то есть учета собственных национальных санкционных и им подобных решений в отношении Вашингтона и тех или иных американских должностных лиц при рассылке приглашений на совещания форума.

    В прошлый четверг в Госдепе заявили о намерении обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию, в саммите в Сан-Франциско, но «с учетом санкций».

    Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Москва самостоятельно определит уровень представленности на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.

    Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15–17 ноября.

    Коментарии (2)
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    Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ

    ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем? Подробности

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    Как российские силы воспользуются провалом ВСУ в Запорожье

    Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В самих ВСУ жалуются на недостаток техники и низкую квалификацию бойцов. Какое значение для спецоперации будет иметь провал ВСУ в Запорожье и как российские силы могут воспользоваться ситуацией? Подробности

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    Поляки устали терпеть экономические уступки Украине

    Польские дальнобойщики организовали акцию протеста против несправедливой конкуренции с украинскими перевозчиками. На границе уже заблокированы три КПП. До этого между Варшавой и офисом Зеленского также наблюдался разлад по вопросам экспорта продовольствия. К чему может привести очередной виток напряженности между странами и как на происходящее будет реагировать Брюссель? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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