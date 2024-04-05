Президент Турции подписал указ о выходе из ДОВСЕ

Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.4 комментария
Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.11 комментариев
Сикорский: НАТО приняло решение о создании миссии на Украине
По словам Сикорского, это не означает, что НАТО вступит в конфликт напрямую, передает РИА «Новости».
Миссия позволит задействовать «координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», пояснил он. В частности, это даст возможность большему числу украинских военных проходить обучение в Польше, сказал министр.
Ранее Кремль предупредил о непоправимых последствиях отправки западных военных на Украину.
Экс-президент Франции Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией
Он отметил, что Россия даже допускает, что Париж мог поддерживать теракты в Москве. «Моя рекомендация: никаких контактов с Россией», – приводит его слова ТАСС.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. В Минобороны России заявили, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».
Кучера раскритиковал Лазареву за ее поддержку атак на российские города
В своем посте в социальных сетях Кучера выразил недоумение и разочарование, подчеркнув, что за 20 лет знакомства он не мог представить, что Лазарева способна на подобные высказывания, пишет Газета.ру.
«Ты мразь, Таня, ты просто конченая мразь, ничем не отличающаяся от фашистов. Как грустно», – написал Кучера.
Ранее артистка в ходе интервью признала, что испытывает радость от атак на российские города.
В качестве доказательства издание приводит фотографии и видео, на которых видны мешки со строительными смесями Knauf и бетонные блоки с логотипом WKB Systems на стройплощадках города, передает РИА «Новости».
Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер осудил участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя, заявив, что Knauf «цементирует российскую власть» на этой территории.
В Мариуполе уже построен новый жилой комплекс из десяти многоквартирных домов общей площадью 65,1 тыс. квадратных метров.
В ноябре прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России. Однако в марте Украина закрыла этот список под давлением западных партнеров.
Концерн Mitsubishi выплатил почти 3 млрд рублей за расторжение контракта в России
Представительство выплатило почти 3 млрд рублей компенсации за прекращение сборки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность дочернего предприятия японского концерна.
Участие «дочки» Mitsubishi в специнвестконтракте (СПИК) с Минпромторгом России было официально прекращено в декабре 2023 года. В СПИК объемом 8,6 млрд рублей в конце прошлого года включили компанию «Автомобильные технологии», которая стала новым партнером завода в Калуге.
Фактическая оплата в размере 2,946 млрд рублей была проведена в январе 2024 года.
«Я смотрю на картинку на экране, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает», – отметил Путин на церемонии открытия молодежных центров по ВКС, спросив заложен ли какой-то смысл в его одежду, передает ТАСС.
По словам губернатора, надеть «темную рубаху» его попросила молодежь. Алиханов отметил, что ему не успели подогнать по размерам мерч «Шума» – молодежного центра в Калининграде, поэтому он надел косоворотку. «Наше местное производство, Владимир Владимирович», – добавил он.
Президент похвалил Алиханова за то, что он продвигает местное производство, и согласился с тем, что необходимо рекламировать региональные бренды.
Ранее Путин открыл пять новых молодежных центров в регионах.
Ожидается, что Pathfinder совершит первый полет в 2027 году, пишет CNN.
Технология «смешанного крыла» схожа со схемой «летающего крыла», используемой в военных самолетах, но «смешанное крыло» имеет больший объем в средней части, поясняет издание. НАСА заявляет, что эта технология «помогает увеличить экономию топлива и создает большие площади полезной нагрузки (грузовой или пассажирской) в центральной части корпуса самолета».
Несмотря на огромные перспективы, конструкция «смешанного крыла» сталкивается с рядом препятствий, в частности, повышенной аэродинамической сложностью, которая может затруднить проектирование и испытания, рядом нормативных и сертификационных проблем, отметил авиационный аналитик консалтинговой фирмы AviationValues Бэйли Майлз. Кроме того, форма такого крыла может не подходить для существующей инфраструктуры аэропортов, добавил он.
Медведев предложил давать максимальную премию за уничтожение солдат НАТО
Как указал Медведев в соцсети «ВКонтакте», комментируя перспективы участия войск НАТО в конфликте на Украине, в отношении солдат альянса «может действовать только одно правило: в плен не брать». По его словам, «за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию».
«И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», – подчеркнул он, передает ТАСС.
В четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны – члены Североатлантического альянса приняли решение по вопросу создания миссии на Украине.
Ранее Кремль предупредил о непоправимых последствиях отправки западных военных на Украину.
В Апатитах неизвестный нанес ножевое ранение губернатору Мурманской области Андрею Чибису
«На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы региона.
Чиновника перевезли в больницу в Кировске, сейчас его оперируют.
В пресс-службе сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно» .
Отмечается, что нападавший задержан, детали происшествия устанавливаются.
Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары, получил юридическое образование. Работал на руководящих должностях в Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
С 2013 по 2018 годы на должности заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 отвечал в Минстрое России за вопросы цифрового развития.
21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 8 сентября 2019 года избран Губернатором Мурманской области.
Официальная причина отказа не сообщается, однако, согласно правилам выдачи прокатных удостоверений, это может быть связано с ошибками в документах, либо с тем, что на выбранную дату выходит слишком много фильмов схожей тематики, передает «Интерфакс».
Фильм «Министерство неджентльменских дел» основан на реальных событиях и рассказывает о секретной организации, созданной Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны. Главные роли в картине исполнили Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ритчсон и другие.
В частности, обнародована стенограмма разговора бывшего генсека НАТО Манфреда Вернера и экс-председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова в 1992 году в Москве, передает РИА «Новости».
В беседе с Хасбулатовым Вернер пообещал, что НАТО не намерено «вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств – членов СНГ». Экс-генсек НАТО также отмечал заинтересованность альянса в процветании и стабильности Российского государства и выстраивании отношений с Москвой, так как это отвечало бы интересам Европы и мира в целом.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о переговорах в 2000 году с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о вступлении России в НАТО.
В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны россиянин и два иностранца, все выходцы из Средней Азии, указало ведомство, передает ТАСС.
Их подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».
Двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.
До этого один из задержанных в Дагестане признал, что снабжал оружием напавших на «Крокус».
«Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Потом вовлечение. Такова логика процесса. Ползучее внедрение НАТО на Украину продолжается, принимая официальные формы. Именно об этом прямым текстом сообщает глава МИД Польши», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО приняли решение по вопросу создания миссии на Украине.
По его словам, в четверг неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в группу украинских военных, разгружавших военный эшелон, в результате чего разгрузочные работы были приостановлены почти на три часа, а трое украинских боевиков получили серьезные ожоги и были отправлены в медучреждение, передает РИА «Новости».
Ранее подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове.
Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.
В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.
Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».