В Нижнем Новгороде официально презентовали игру «Смута» и запустили ее продажи

«Мы присутствуем при эпохальном событии. <...> Мне казалось, что у нас много масштабных, современных игр, но это оказалось заблуждением. <...> Это будет самый современный продукт в этой отрасли, я имел возможность познакомиться с виртуальным миром этой игры и впечатляет насколько кинематографическая и фотографическая точность в игре», – сказал на презентации губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает ТАСС.

Презентация прошла в Нижнем Новгороде не случайно. Город сыграл важнейшую роль в событиях того времени. Именно здесь Мининым и Пожарским было собрано второе ополчение, изгнавшее польских интервентов из Москвы. «Это реально атмосфера плоть от плоти нашего региона», – добавил Никитин.

Началась презентация с костюмированного шествия от собора Архангела Михаила к Манежу и возложения цветов к могиле Минина. Затем уже в Манеже зрителям представили новый игровой ролик «Смуты», в котором впервые прозвучала симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok. На презентации также показали 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе – романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Разработка проекта ведется с 2022 года компанией «Сайберия Нова» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Полное прохождение игры займет около 40 часов, а главной обучающей составляющей будет кодекс – встроенная пополняемая историческая энциклопедия, где будут аккумулироваться знания, собранные игроком.