Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
В Британии сообщили о планах Украины совершить новую атаку на Крымский мост
Guardian: Украинские спецслужбы бросили все силы на уничтожение Крымского моста
В первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона, пишут британские СМИ.
Об этом сообщили источники The Guardian в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Издание, однако, выражает сомнения в нынешних возможностях украинской стороны по совершению подобных диверсий, передает ТАСС.
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), как пишет газета, направил на «уничтожение Крымского моста» основные силы спецслужбы.
Ранее на Украине заявляли, что железная дорога в Крым, которую Россия ведет через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, является «серьезной угрозой» для Киева.