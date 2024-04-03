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    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    17 комментариев
    3 апреля 2024, 10:36 • Новости дня

    Генпрокуратура направила запросы четырем странам о терактах против России

    Генпрокуратура направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральная прокуратура России направила запросы в США, Германию, Францию и Кипр по поводу терактов, совершенных на территории РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Генпрокуратуре изучили обращения депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании причастности лиц и структур за рубежом к терактам в России, а также подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    В ведомстве выразили надежду, что «коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению» и выполнят свои обязательства по расследованию терактов, содействию в получении доказательств и наказанию виновных.

    Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В качестве доказательств они предоставили информацию о инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

    Депутаты считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками ИГ (запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности за эти преступления политическое руководство США и Украины, а также их спецслужбы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Пострадавшие в «Крокусе» попросили возбудить дело против владельцев комплекса

    Пострадавшие в «Крокусе» просят СК возбудить дело в отношении владельцев комплекса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пострадавшие в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье просят СК возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано противопожарными системами в должной мере, говорится в заявлении адвоката Игоря Трунова, поданного в интересах потерпевших на имя главы СК Александра Бастрыкина.

    Как сказано в тексте заявления, Трунов просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате которого 22 марта в помещении «Крокус Сити Холла» погибли 144  и пострадали более 550 человек, передает ТАСС.

    Трунов также просит СК проверить, находились ли в рабочем состоянии системы дымоудаления и системы пожаротушения в здании, почему ряд эвакуационных выходов был заблокирован, была ли надлежащим образом организована эвакуация из горящего здания.

    Ранее в подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла».

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    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    2 апреля 2024, 22:36 • Новости дня
    США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ

    США сняли санкции с переименованного банка VTB Europe во Франкфурте-на-Майне

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции в отношении бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне – отменены, сообщил минфин США.

    В санкционных списках банк указан как Ost-West Handelsbank AG, VTB Europe и VTB Bank Deutschland AG, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как ВТБ оказался под санкциями, Берлин отстранил его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.


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    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

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    2 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    США заявили об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России для использования в СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не получал сведений, указывающих на то, что Иран передавал России ракеты для использования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что ему о таких поставках «ничего не известно». Однако он заявил, что Москва получает от Ирана беспилотники, а также ракеты от КНДР, передает ТАСС.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет.

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    2 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

    «Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.

    «На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.

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    2 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин заявил об оценке всех служб и организаций после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что проводится оценка действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».

    Комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за работу концертного зала, передает ТАСС.

    «Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», – заявил Путин.

    Ранее президент заявил, что следствие обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».

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    3 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Возросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей

    Львова-Белова: Число погибших детей при трагедии в «Крокусе» увеличилось до шести

    Возросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате трагедии в «Крокусе» погибли шестеро детей, пятеро пострадавших остаются в больнице, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    Львова-Белова уточнила, что из пятерых, которые остаются в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о пяти погибших детях.

    Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, пострадали 695 человек.

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    2 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова

    В Госдуме наградили школьника Ислама Халилова, спасшего людей во время теракта в «Крокусе»

    В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Школьник Ислам Халилов, проявивший мужество и самоотверженность при эвакуации людей из «Крокус Сити Холла» во время теракта, 27 марта получил награду в Госдуме.

    На церемонии, организованной по инициативе АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном», Халилову вручили грант на обучение в одном из вузов РФ.

    «Ислам Халилов проявил настоящее мужество и героизм, рискуя своей жизнью, спас жизни других людей», – подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА «Новости».

    Помимо гранта, Халилов получил благодарность от комитета Госдумы и ценные подарки.

    Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, в момент теракта вывел в безопасное место более 100 человек. Позже он скромно заявил, что «делал только то, что нужно было делать, следовал всем ранее полученным инструкциям».

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    3 апреля 2024, 09:17 • Новости дня
    Прокуратура сочла недобросовестной любую покупку акций завода в Соликамске

    Tекст: Ольга Никитина

    Прокуратура Пермского края провела проверку приватизации Соликамского магниевого завода и пришла к выводу, что она была проведена с нарушениями.

    В частности, прокуратура установила, что приватизация была проведена неуполномоченным органом, который не направил необходимые документы в Госкомимущество России. Это, по мнению прокуратуры, лишило государство возможности представить эти материалы на утверждение в правительство, пишет РБК.

    В связи с этим прокуратура считает, что все владельцы акций Соликамского магниевого завода, независимо от того, как они их приобрели, не являются добросовестными приобретателями.

    Прокуратура ссылается на ст. 302 Гражданского кодекса РФ, согласно которой имущество, выбывшее из владения собственника помимо его воли, может быть истребовано даже от добросовестного приобретателя.

    То есть позиция прокуратуры основана не на недобросовестности покупателей акций, а на обстоятельствах выбытия имущества из владения Российской Федерации. По мнению надзорного ведомства, акционеры, которые приобрели бумаги завода на Московской бирже (а они свободно торговались на площадке до октября 2022 года), также не считаются добросовестными приобретателями.

    Окончательное решение о том, являются ли владельцы акций завода добросовестными приобретателями, будет принимать суд.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность. Глава государства подчеркивал, что подобная работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству.

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    3 апреля 2024, 09:10 • Новости дня
    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных

    Мать десятого фигуранта дела о теракте Нарзуллаева назвала события в «Крокус Сити Холле» страшным горем

    Мать фигуранта дела о теракте в «Крокусе» выразила соболезнования потерявшим родных
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Ханифа Нарзуллаева выразила соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.

    «Как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.

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