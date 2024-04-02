Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

Tекст: Ольга Никитина

«Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.