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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня

    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    1 апреля 2024, 19:24 • Новости дня
    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая

    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды арестован до 22 мая

    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Басманный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» – гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоды, сообщили СМИ из зала судебного заседания.

    Судья Наталия Дударь заявила, что суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая, передает ТАСС.

    Отмечается, что Юсуфзоды предъявлено обвинение по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека», за которое ему грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.

    Позже стало известно, что Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции и арестован на 12 суток.

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    1 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали на 12 суток

    Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» задержали за неповиновение полиции 25 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десятый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции, сообщил источник.

    Отмечается, что суд постановил арестовать его на 12 суток, подозреваемый при задержании оказывал сопротивление полиции, передает РИА «Новости».

    Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.

    29 марта Басманный суд арестовал девятого подозреваемого по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои. 26 марта был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.

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    1 апреля 2024, 17:27 • Новости дня
    Следствие попросило арестовать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
    Следствие попросило арестовать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» – Якубджони Юсуфзоды.

    Якубджони Юсуфзоды, по данным следствия, за несколько дней до теракта перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов, а часть средств – одному из исполнителей уже после совершения преступления, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Юсуфзоды предъявлено обвинение по статье о теракте.

    Ранее сообщалось, что по решению Басманного суда под арест помещен девятый подозреваемый по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои.

    26 марта был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.

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    2 апреля 2024, 07:49 • Новости дня
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

    День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.

    Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».

    Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».

    В свою очередь Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.

    Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

    В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

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    1 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава Белоусова

    Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России Сергея Белоусова

    Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава Белоусова
    @ fssp.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава России Сергея Белоусова.

    Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. В сообщении говорится, что необходимо освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава РФ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее Путин исключил из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

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    1 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    Задержанный в Дагестане признался в снабжении оружием напавших на «Крокус»

    Задержанный в Дагестане признался в снабжении оружием напавших на «Крокус» террористов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности сообщил на допросе, что передал оружие террористам, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл».

    На видео допроса, распространенном ФСБ, мужчина признается, что возил оружие напавшим на «Крокус» из Махачкалы в подмосковные Мытищи и помогал им финансами, передает ТАСС. Он также признал, что в его квартире в ходе обысков были обнаружены два автомата Калашникова и 460 патронов.

    Задержанные также признались, что планировали совершить теракт на набережной в Каспийске. Один из них заявил об этом сразу после задержания и сообщил, что у него дома находится бомба для этих целей. Об аналогичных планах рассказал второй задержанный.

    На видео ФСБ показаны кадры задержания, в том числе со вскрытием двери в квартиру, откуда вывели мужчину в шлепанцах, а также кадры осмотра найденных автоматов, пистолета. Кроме того, на кадрах запечатлено, как подозреваемые совершают операции в банкомате.

    В ЦОС ФСБ сообщили, что четверо задержанных в Дагестане иностранных граждан непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в «Крокусе», а также подготовили в Каспийске теракт в местах массового пребывания людей.

    Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане боевики оказались выходцами из Средней Азии.

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    1 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин поручил разработать нацпроект «Молодежь и дети»
    Путин поручил разработать нацпроект «Молодежь и дети»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать нацпроект «Молодежь и дети».

    «Правительству РФ разработать национальный проект «Молодежь и дети», – говорится в поручениях главы государства. Доклад о проделанной работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину необходимо представить до 1 сентября. Перечень поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале опубликован на сайте Кремля.

    В рамках нацпроекта президент поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ во всех федеральных округах России. Эти школы должны обладать соответствующей инфраструктурой и кадрами, использовать передовые технологии и методы обучения, применять лучшие практики реализации общеобразовательных программ, передает ТАСС.

    Кроме того, поручено выделить 210 млрд рублей регионам, где фиксируется дефицит мест в общеобразовательных учреждениях, на строительство 150 новых школ. Также необходимо завершить работу по подключению школ к высокоскоростному интернету и при наличии потребности обновить медицинские кабинеты в школах.

    В рамках нацпроекта также планируется продление до 2030 года программы «Модернизация школьных систем образования», предусмотрев выделение на ее реализацию дополнительно не менее 317,5 млрд рублей.

    Также в 2025-2030 годах поручено выделить не менее 100 млрд рублей на финансирование востребованных культурных, просветительских, образовательных, исторических и других творческих проектов, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении, в интернете и социальных сетях. Кроме того, нацпроект предполагает продвижение русского языка и культуры в странах СНГ и других государствах.

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    1 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму

    СВР: США рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму

    Tекст: Ольга Никитина

    США обеляют киевский режим, предоставляют ему помощь, тем самым рискуя быть заподозренными в причастности к международному терроризму, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В заявлении СВР говорится также, что администрация президента США Джо Байдена стремится исказить масштабную картину теракта в «Крокус Сити Холле», передает ТАСС.

    В Службе внешней разведки отметили, что при подготовке терактов в России Киев пользуется спутниковой информацией, предоставляемой американской разведкой.

    Помимо этого, по данным СВР, Вашингтон поручил российской несистемной оппозиции, которая проживает за рубежом, раздувать тему «необоснованности попыток властей РФ использовать теракт для оправдания СВО на Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала реакцию США на теракт в «Крокусе».

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    1 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил 5-й общевойсковой армии наименование гвардейской

    Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной армии наименование гвардейской

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии наименование «гвардейская».

    «Присвоить 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 5-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная ордена Жукова армия», – говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Отмечается, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    В конце марта Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.

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    2 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Отец террориста Мирзоева рассказал, что сын не ходил в мечеть

    Tекст: Александра Юдина

    Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) Барот заявил, что его сын не был религиозен и в мечеть не ходил.

    В Telegram-канале Ruptly опубликовано интервью с отцом Мирзоева, в котором он сказал, что за два дня до атаки на «Крокус» Далерджон позвонил матери и сообщил, что собирается вернуться в Таджикистан из-за отсутствия работы в Новосибирске.

    Также Барот Мирзоев отметил, что его сын молился «когда хотел», а Коран даже не читал.

    Ранее родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших. Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева сказала, что не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление.

    Напомним, источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.


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    2 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Пострадавшие в «Крокусе» попросили возбудить дело против владельцев комплекса

    Пострадавшие в «Крокусе» просят СК возбудить дело в отношении владельцев комплекса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пострадавшие в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье просят СК возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано противопожарными системами в должной мере, говорится в заявлении адвоката Игоря Трунова, поданного в интересах потерпевших на имя главы СК Александра Бастрыкина.

    Как сказано в тексте заявления, Трунов просит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в результате которого 22 марта в помещении «Крокус Сити Холла» погибли 144  и пострадали более 550 человек, передает ТАСС.

    Трунов также просит СК проверить, находились ли в рабочем состоянии системы дымоудаления и системы пожаротушения в здании, почему ряд эвакуационных выходов был заблокирован, была ли надлежащим образом организована эвакуация из горящего здания.

    Ранее в подмосковном главке МЧС прошла выемка документации, связанной с проверками противопожарного состояния «Крокус Сити Холла».

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    2 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин: В среде террористов все легко продается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Против России совершают террористические акты, но это обоюдоострое оружие, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД во вторник.

    В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.

    Он подчеркнул, что в среде террористов нет надежной агентуры, и там «все легко продается».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 13:09 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на коллегии МВД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен принять участие в заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент выступит на расширенном заседании коллегии МВД, сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    После заседания глава государства продолжит работу в Кремле.

    Также президент проведет встречу с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. 3 апреля исполнится год со дня подписания указа о создании этого фонда, напомнил Песков.

    Он добавил, что фонд занимается помощью участникам спецоперации. Одним из главных вопросов остается забота о защитниках России.

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    2 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

    Глава государства подчеркнул, что приехать и жить в России должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру, передает ТАСС.

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    2 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова

    В Госдуме наградили школьника Ислама Халилова, спасшего людей во время теракта в «Крокусе»

    В Госдуме наградили спасавшего людей в «Крокусе» школьника Ислама Халилова
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Школьник Ислам Халилов, проявивший мужество и самоотверженность при эвакуации людей из «Крокус Сити Холла» во время теракта, 27 марта получил награду в Госдуме.

    На церемонии, организованной по инициативе АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном», Халилову вручили грант на обучение в одном из вузов РФ.

    «Ислам Халилов проявил настоящее мужество и героизм, рискуя своей жизнью, спас жизни других людей», – подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА «Новости».

    Помимо гранта, Халилов получил благодарность от комитета Госдумы и ценные подарки.

    Халилов, подрабатывавший гардеробщиком, в момент теракта вывел в безопасное место более 100 человек. Позже он скромно заявил, что «делал только то, что нужно было делать, следовал всем ранее полученным инструкциям».

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