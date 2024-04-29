Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.13 комментариев
В ДНР рассказали об эвакуации десяти единиц подбитой западной техники из-под Авдеевки
Кимаковский: Более 10 единиц подбитой западной техники эвакуируют из-под Авдеевки
Более десяти единиц подбитой или почти сгоревшей техники ВСУ, включая танки Abrams, будут эвакуированы из-под Авдеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
По его словам, в районе Бердычей ждут эвакуации еще больше десяти единиц подбитых или почти сгоревших Abrams и Bradley, передает ТАСС.
Ранее бойцы группировки «Центр» эвакуировали с передовой подбитый Abrams.
Напомним, трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, выставили на Поклонной горе в Москве.