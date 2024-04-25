Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).2 комментария
СК предъявил обвинение Гройсману и Климкину
СК предъявил обвинение экс-спикеру Рады Гройсману и экс-главе МИД Украины Климкину
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману и ряду других чиновников, которые приняли решение и руководили так называемой антитеррористической операцией в Донбассе, сообщили в пресс-службе СК.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что обвинения предъявлены также бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю.
В результате преступных действий указанных лиц, по данным СК, были ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей, полностью разрушены или повреждены более 237 объектов гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик. Принимаются меры к их розыску и аресту, говорится в сообщении.
Сообщается, что суды уже рассмотрели 230 уголовных дел в отношении чиновников с Украины, причастных к убийству жителей Донбасса и регионов России, а также выступавших с соответствующими призывами. Осуждены 345 лиц, признанных виновными в убийствах и жестоком обращении с мирными жителями. 35 военнослужащих приговорены к пожизненному лишению свободы.
Такие данные прозвучали на совещании, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин в Мариуполе.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Россия готовит правовую базу для осуждения Украины в Гааге.