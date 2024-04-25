СК предъявил обвинение Гройсману и Климкину

СК предъявил обвинение экс-спикеру Рады Гройсману и экс-главе МИД Украины Климкину

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале ведомства сообщается, что обвинения предъявлены также бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю.

В результате преступных действий указанных лиц, по данным СК, были ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей, полностью разрушены или повреждены более 237 объектов гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик. Принимаются меры к их розыску и аресту, говорится в сообщении.

Сообщается, что суды уже рассмотрели 230 уголовных дел в отношении чиновников с Украины, причастных к убийству жителей Донбасса и регионов России, а также выступавших с соответствующими призывами. Осуждены 345 лиц, признанных виновными в убийствах и жестоком обращении с мирными жителями. 35 военнослужащих приговорены к пожизненному лишению свободы.

Такие данные прозвучали на совещании, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин в Мариуполе.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Россия готовит правовую базу для осуждения Украины в Гааге.