Эксперт назвала эффективные способы борьбы с кибермошенниками

«Период охлаждения» позволит клиенту в течение определенного срока отказаться от взятия займа – с июля такая опция коснется крупных переводов на подозрительные счета, сказала профессор в ходе І Международного научно-практического форума «Право цифровой безопасности» в МГИМО.

Также Сидоренко поддержала идею повсеместного внедрения «второй руки» – одобрение своих банковских онлайн-операций ранее выбранным помощником из числа родственников или друзей, передает РАПСИ.

«Мы много говорим о профилактике мошенничеств в цифровой сфере, проводится большая разъяснительная работа с населением, готовятся видеоматериалы, информационные сообщения. И если для молодого поколения этот подход актуален, и по результатам опроса Белого Интернета 78% молодых людей знают, как вести себя, если поступил звонок от мошенника, то с пожилыми людьми ситуация несколько иная: они продолжают оставаться основной «группой интереса» мошенников», – добавила она.

«Многие из них при последующем обращении в правоохранительные органы сообщают о состоянии «одурманенности» и неспособности адекватно оценивать свои действия и воспринимать действительность. В этой связи мы приветствуем инициативы ЦБ России по введению «периода охлаждения» для онлайн-кредитов и опции «второй руки» в виде близкого родственника», – указала Сидоренко.

Ректор университета прокуратуры РФ Игорь Мацкевич рассказал, что банки будут обязаны противодействовать мошенничеству при оформлении кредитов гражданами. «Они будут обязаны блокировать подозрительные переводы, прекращать дистанционное обслуживание тех, кто выводит или обналичивает средства, для этого они будут пользоваться соответствующей базой МВД России», – сказал Мацкевич.

Самое главное, по его словам, это то, что если банк не выполнит определенное количество проверок и не осуществит своевременное предупреждение клиента об угрозе мошенничества, он будет обязан вернуть клиенту похищенные деньги.

Глава «Белого Интернета» отметила, что должность банковского психолога должна помочь кредитным организациям в решении таких вопросов. По ее словам, речь идет об одном из направлений банковского профайлинга, специалисты которого должны наблюдать за сотрудниками банка, за клиентами во время переговоров для верификации их истинных намерений. Банковский психолог – это специалист, способный распознать, что заемщик, подавая заявку на получение кредита, находится под психологическим воздействием извне. Предполагается, что банковских психологов необходимо научить работать с аудио- и видеозаписями разговоров с заемщиками.