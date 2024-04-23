Граждане Армении перекрыли трассу в Грузию

То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.9 комментариев
После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.14 комментариев
Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.
Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».
Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.
Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета
Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».
По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.
Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.
Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове
«Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.
«Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.
Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.
«Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.
В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.
«Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.
Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.
Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.
Матвиенко: У России заготовлен ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
Матвиенко заявила РИА «Новости», что в результате «европейцы потеряют больше, чем мы». Спикер верхней палаты парламента отметила, что на Западе боятся такого ответа, особенно на фоне их разрушающейся экономики.
«Сегодня мы, а завтра вы», – напомнила Матвиенко слова президента Владимира Путина, адресованные европейцам.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть.
В Кремле ранее также предупреждали, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.
Развожаев: Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов Мечте и Святу
По его словам, один из них показал выдающиеся результаты в работе оператора дронов-камикадзе, а другой в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ противника, передает ТАСС.
Развожаев добавил, что они были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой Мечта и Свят ушли вместе и погибли 30 октября 2023 года под Крынками.
Пашинян заявил о возможной «точке невозврата» в отношениях между Арменией и ОДКБ
Пашинян сказал, что ОДКБ не смогла отреагировать на нарушение границ Армении в 2021 и 2022 годах с той мотивацией, что границы страны не делимитированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.
Он заявил: «Фактически они говорят, что зону ответственности ОДКБ в Армении они показать не могут, это значит, что по сути говорят, что ОДКБ нет». По его мнению, на ОДКБ «принципиально нельзя надеяться» как Армении, так и другим странам. «Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если говорить честно, у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал он.
Пашинян заявил, что Россия предложила направить на армяно-азербайджанскую границу «наблюдателей или миротворцев» ОДКБ. По словам Пашиняна, «если бы они прибыли, они должны были бы действовать как союзнические войска, а не как наблюдатели или миротворцы», передает ТАСС.
Сейчас Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», сказал Пашинян. Он подчеркнул, что стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».
Он рассказал, что они с президентом России Владимиром Путиным еще раз подробно обсудили вопрос транспортного коридора Север – Юг, соответствующие инструкции даны членам правительства. Алиев напомнил, что «на территории Азербайджана железная дорога, соединяющая азербайджано-российскую границу с границей Азербайджана и Ирана, существует», но нужно будет построить и новые участки, передает РИА «Новости».
«Но потребности грузоотправителей диктуют нам необходимость новых участков этой дороги, с тем чтобы мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от Севера до Индийского океана», – добавил он.
Ранее Путин заявил, что Россия приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг все заинтересованные страны.
WADA: Ситуации с допингом китайских пловцов и российской фигуристки Валиевой несопоставимы
Венцель подчеркнул, что ключевое отличие двух случаев заключается в отсутствии доказательств умышленного приема триметазидина со стороны китайских пловцов. Он назвал ситуации с попавшимися на триметазидине китайскими пловцами и Валиевой несопоставимыми. «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленного приема триметазидина за несколько дней до соревнования», – отметил он, передает РИА «Новости».
Юрисконсульт также добавил, что концентрация триметазидина в организме Валиевой была значительно выше, чем у китайских пловцов. «В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация – 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», – пояснил он.
Кроме того, по его словам, Валиева неоднократно меняла свою версию о том, как триметазидин попал в ее организм. Как уточнил Венцель, сначала версию фигуристки, которую она озвучила на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не поддержали ни эксперты, ни производители триметазидина. А дальше, по его мнению, российская фигуристка выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств.
Ранее стало известно, что WADA не стало применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.
В январе CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, в том числе и золота на Олимпиаде в Пекине, полученных с 25 декабря 2021 года. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила.
Напомним, в 2021 году пробы 23 китайских пловцов, участвовавших в Олимпиаде в Токио, дали положительный результат на триметазидин. КАДА заявило, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах из-за испорченных продуктов питания.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен запросил у ЕС финансовую помощь для регионов, граничащих с Россией. Он заявил, что эти регионы пострадали экономически из-за якобы действий Москвы, передает РИА «Новости».
«Местные предприятия, которые долгое время обслуживали российских туристов, теряют около миллиона евро в день (или около 1,1 млн долларов)», – отмечает издание.
Закрытие границы также привело к прекращению «импорта дешевой древесины» из России. Также необходимость военных следить за восточной частью Финляндии с помощью чувствительных радаров осложнила планы по строительству ветряных электростанций в регионе.
Ранее Финляндия закрыла морские пункты на границе с Россией.
Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59
Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».
В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».
Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».
Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.
Юрист Юкша рассказал, какое наказание ждет фигурантов дела об убийстве из-за спора о парковке
В прокуратуре Москвы сообщили, что шестерым задержанным по делу об убийстве из-за спора о парковке в столице следователи предъявили обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении.
«Интересно, что убийство по факту совершил вроде один человек, но при погружении в ситуацию тут же появляются братья, сватья и прочие, которые пытаются каким-то образом уберечь от уголовной ответственности за содеянное, спрятать, замести следы. Однако они не задумываются, что совершенно активно пособничают. Мы видим группу лиц, которые так или иначе лишили жизни российского гражданина в совершенно странной ситуации, которая не предвещала ничего особенного. Это чудовищное преступление, на мой взгляд», – говорит Юкша.
Юрист поясняет, что задержанным предъявлено обвинение как минимум по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство), санкция которой предполагает до пожизненного лишения свободы, и также по части 5 статьи 33 УК (пособничество в преступлении).
«В обвинении мы говорим и о группе лиц, и о хулиганских побуждениях, и обо всем прочем. Это до 20 лет лишения свободы, возможно, каждому фигуранту этого дела. Суд определит меру наказания в зависимости от того, насколько лицо участвовало в этом действии», – заключил собеседник.
Напомним, обвиняемый нанес несколько ножевых ранений 25-летнему Кириллу Ковалеву, сделавшему ему замечание о парковке. Позже в суде подозреваемый заявил, что убил мужчину случайно, суд арестовал его до 18 июня.
Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы
Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.
По его словам, это не было намеренным действием, он этого не хотел, «так получилось», передает РИА «Новости».
Отец Аббасова, в свою очередь, пытался договориться с родственниками потерпевших, чтобы избежать уголовного дела.
Напомним, убийство произошло 16 апреля. По версии следствия, Аббасов-младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Ковалеву несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.
Подозреваемый был задержан 19 апреля.
Посольство подтвердило ущемление прав россиян в аэропортах Турции и предложило подумать об отказе от Turkish Airlines
Посольство подтвердило в Telegram, что «проблема существует, проблема серьезная», граждане России «подвергаются ущемлению их прав в турецких аэропортах». Российская сторона не понимает, «насколько турецкие власти осознают всю серьезность» ситуации.
Как пояснило посольство, за последние недели происходили случаи, когда гражданам России, которые транзитом направлялись через Стамбул в Латинскую Америку, «отказывали в посадке на рейс». Как указывает посольство, «бывает, что сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно».
Чаще всего отказ объясняют тем, что «якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства». Требования включают «наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической – соответствующих подтверждающих документов и др.».
Хотя Turkish Airlines опубликовали соответствующие требования на турецком и английском языках, на русском языке предоставлять информацию компания «по непонятным причинам» отказалась.
«Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации», – говорится в сообщении. Посольство направило официальную ноту в МИД Турции, а также обратилось в министерство «устно», но «внятной реакции» турецкой стороны не было.
Напомним, ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, среди захваченных трофеев, обнаруженных российскими морпехами в Новомихайловке, – американские «Джавелины», шведские гранатометы и боекомплект к ним, натовские комплексы РЭБ и другое вооружение западного производства.
Ранее морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке.