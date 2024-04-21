Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Глава Гагаузии выступила за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны
Глава Гагаузии Гуцул: Молдавия не может отказаться от памяти о Великой Отечественной войне
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на съезде оппозиционных партий Молдавии в Москве заявила о необходимости сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.
«Мы выступаем за то, чтобы память о героях Великой Отечественной войны была и что 9 Мая – это День Победы», – подчеркнула она. «Мы не должны допустить, чтобы память о подвиге наших дедов была запятнана», – заявила Гуцул, передает ТАСС.
Кроме того, глава Гагаузии выступила против ценностей, навязываемых Евросоюзом. По ее словам, ценности, которые навязывают власти ЕС народам стран – участниц сообщества, являются чуждыми для молдаван и гагаузов.
Гуцул также отметила, что под руководством президента Молдавии Майи Санду она подвергается преследованию на родине, и поэтому, не знает, пустят ли ее домой. При этом глава автономии подчеркнула, что имеет одно гражданство – Молдавии, в отличие от правящей верхушки республики. Она выразила решимость «отстаивать право жителей республики на достойную жизнь».
Напомним, в воскресенье в Москве начался съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС).
Ранее сообщалось, что минобороны Молдавии отказалось помочь в проведении церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме.