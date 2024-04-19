Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.3 комментария
В Грузии не увидели проблемы в русских продуктах в подарках на Пасху
Присутствие российской продукции в официально закупаемых подарках на Пасху для нуждающихся и ветеранов «не является проблемой», заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя возмущение оппозиции по поводу того, что администрация Тбилиси закупает для таких подарков в том числе и российскую продукцию, он сказал, что «согласно грузинскому законодательству, не предусмотрено указание страны-производителя».
Для социально незащищенных граждан и ветеранов Второй мировой войны мэрия готовит праздничные наборы на Пасху.
«Мы объявляем тендер на закупку той или иной продукции и не имеем никакого права указывать страну-производителя», – сказал Каха Каладзе.
«Поэтому если там есть и российская продукция, я не вижу в этом никакой проблемы», – отметил он.