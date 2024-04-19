В Грузии не увидели проблемы в русских продуктах в подарках на Пасху

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Комментируя возмущение оппозиции по поводу того, что администрация Тбилиси закупает для таких подарков в том числе и российскую продукцию, он сказал, что «согласно грузинскому законодательству, не предусмотрено указание страны-производителя».

Для социально незащищенных граждан и ветеранов Второй мировой войны мэрия готовит праздничные наборы на Пасху.

«Мы объявляем тендер на закупку той или иной продукции и не имеем никакого права указывать страну-производителя», – сказал Каха Каладзе.

«Поэтому если там есть и российская продукция, я не вижу в этом никакой проблемы», – отметил он.