МИД пообещал «не церемониться» в случае изъятия российских активов на Западе

Юрист рассказал, что грозит сделавшему в своем жилье террористам из «Крокуса» регистрацию

Заслуженный юрист Соловьев рассказал, что грозит сделавшему фиктивную регистрацию террористам из «Крокуса» в своем жилье

Tекст: Татьяна Косолапова

В Твери заключили под стражу мужчину с двойным гражданством (России и Таджикистана) за фиктивную регистрацию в своем жилом помещении братьев Аминчону и Диловару Исломовым, проходящих пособниками по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что мужчине уже предъявили обвинения, и он признал вину.



«Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства – это регистрация человека в жилом помещении на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации либо его регистрация в жилом помещении без намерения проживать в этом помещении. Также фиктивной считается регистрация, сделанная без намерения собственника жилого помещения», – говорит Соловьев.

Согласно УК РФ, по словам собеседника, фиктивная регистрация российского или иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении может наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом Соловьев подчеркнул, что задержанный за фиктивную регистрацию в своем жилье мужчина может получить наказание до трех лет лишения свободы при условии, что этот человек не был осведомлен о намерениях тех, кому он предоставил такую регистрацию, совершить теракт. Если же он знал или понимал, что злоумышленники планируют сделать, то он будет считаться полноценным соучастником, а значит может получить до 20 лет лишения свободы.

«Важно знать, что человек, совершивший данное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если он способствовал раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления», – поясняет юрист.



При этом, по словам юриста, сейчас сложно сказать, насколько тверской прецедент изменит теневой рынок фиктивных регистраций, но последние события вряд ли приведут к резкому сокращению этой незаконной деятельности.

«Для этого нужны системные комплексные меры, которые бы наказывали рублем, чтобы это стало невыгодно покупать. Мы понимаем, что любое правонарушение совершается до тех пор, пока человеку выгодно его совершать. И пока угроза наказания и само наказание не будут жестче, чем получаемая прибыль, все это будет продолжаться и процветать», – заключил Соловьев.

Летом прошлого года в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проведены обыски в связи с фиктивной постановкой на учет не менее 100 тыс. иностранных граждан.