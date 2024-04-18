Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.0 комментариев
Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.0 комментариев
Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».3 комментария
Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.2 комментария
Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил, что в Чернигове поражена гостиница, где были расквартированы украинские военные, ВСУ понесли потери убитыми и ранеными, передает ТАСС.
Украинские СМИ пишут, что по гостинице «Профсоюзная» был нанесен удар тремя «Искандерами».Отмечается, что атака проводилась во время военного совещания с участием Дмитрия Красильникова, командующего группировкой «Север», который мог погибнуть, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Донбасский партизан».
Ранее сообщалось, что в районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре.
Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»
«У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.
«Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.
«Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.
«Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.
«Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.
На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.
Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.
Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.
Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.
Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.
Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.
Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.
В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».
Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.
«Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.
Отмечается, что линия обороны может рухнуть под натиском нового наступления российских военных, численно превосходящих украинскую армию, передает ТАСС.
Источники издания указывают, что подрывающим моральный дух украинских военных фактором стала нехватка снабжения.
Также издание подчеркивает, что украинские офицеры в частных беседах часто признают неизбежность новых территориальных потерь летом.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что жители страны морально упали духом. CNN также объяснил высокий уровень потерь ВСУ.
Представленный в Конгрессе законопроект о помощи США Украине предусматривает выделение 61 млрд долларов
Согласно законопроекту, 23 млрд долларов из 61 млрд планируется на восполнение американских арсеналов. Также документом президенту США предписано предоставить Украине ракеты ATACMS, передает ТАСС.
Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия. Кроме того, президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи и может списать до 50% задолженности Киева не ранее 15 ноября 2024 года.
В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.
Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.
Онуфриенко: Освобождение Красногоровки позволит создать серьезные предпосылки для полного освобождения ДНР
«После освобождения Марьинки ВС России начали продвижение в сторону Красногоровки. Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу – наиболее укрепленному району населенного пункта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Он также упомянул ролик, который сейчас активно распространяется в соцсетях. На видео – танк «Царь-мангал» выходит непосредственно к огнеупорному заводу. «Это достаточно большое продвижение вперед при нынешних темпах», – указал собеседник.
Военный аналитик напомнил, что это вторая попытка штурма населенного пункта. По его оценкам, нынешняя операция российской армии будет успешной. «Был учтен опыт предыдущего наступления. Мы видим, что задействованы более мощные силы, активнее применяется авиация и наносятся ракетно-артиллерийские удары», – детализировал спикер.
Вместе с тем надо понимать, что Красногоровка находилась на линии фронта фактически с 2014 года, город хорошо укреплен, добавил Онуфриенко. По словам спикера, основной сложностью станет ведение уличных боев. «Нужно контролировать каждый дом. Если вы его сегодня зачистили и пошли дальше, не факт, что завтра туда не просочится противник, и вам не придется повторно его штурмовать. Перед нашими военными стоит задача, в том числе буквально прочесывать и зачищать населенный пункт», – пояснил эксперт.
Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение, акцентировал Онуфриенко. «Во-первых, мы обеспечим себе северный фланг. Без него продвигаться дальше попросту неэффективно. Во-вторых, это позволит нам создать более ровную линию обороны. Этой же цели отвечает штурм села Нетайлово, расположенного севернее Красногоровки», – уточнил собеседник.
«Взятие Красногоровки позволит задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и освобождения ДНР», – подчеркнул он. Военный аналитик допускает, что следующим шагом ВС РФ станет продвижение с перспективой штурма города Горняк, поселка Кураховка и города Курахово, в котором расположена Кураховская ТЭС – мощный укрепрайон противника.
Ранее стало известно о прорыве российских войск в Красногоровку в ДНР. Как сообщают военкоры, штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе. Общее продвижение составляет до 1 км.
Также появилась информация о проведенной танковой атаке ВС РФ в район Красногоровского огнеупорного завода. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых засветился танк «Царь-мангал», который на Западе прозвали «танк-черепаха». На видео боевая машина под атакой противника доезжает до центра Красногоровки и высаживает десант для штурма, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.
На фоне успехов российской армии украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. Politico указывает, что украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелом.
Столтенберг признался, что в НАТО есть доступные системы ПВО и батареи Patriot, чтобы поставить на Украину, передает ТАСС.
По его словам, Владимир Зеленский запросил заседание совета Украина – НАТО, которое пройдет в пятницу, там обсудят вопрос поставок Киеву систем ПВО и снарядов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если западные страны не передадут ВСУ ЗРК Patriot, то офису Зеленского нет смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.
Генсек НАТО уточнил, что при выборе между выполнением целевых показателей альянса и дополнительной помощи Украине он четко советует отправлять все Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что без помощи Запада Киеву в части поставок новых систем противовоздушной обороны украинская экономика разрушится.
В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов группы «Донецк», 125-й бригады теробороны ВСУ и формирований РДК, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражена живая сила и техника ВСУ в 132 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 191 украинский дрон, шесть американских оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS и французскую управляемую авиабомбу Hammer.
С начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 483 дрона, 502 ЗРК, 15 798 танков и других бронемашин, 1267 машин РСЗО, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов.
В 2023 году РДК признали террористической организацией в России, в апреле его включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Лидеры стран ЕС призвали принять предложения Еврокомиссии по замороженным активам России
Указывается, что «Евросовет приветствует прогресс по предложениям по использованию прибыли от российских замороженных активов для Украины», передает ТАСС.
Кроме того, Евросовет заявил, что нужно как можно скорее передать Киеву средства ПВО, а также ускорить поставки другой «военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты».
Лидеры ЕС также обещали активизировать поставки гуманитарной помощи Украине, передать ей больше электрогенераторов и силовых трансформаторов, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле.
По ее словам, европейскую военную промышленность необходимо объединить под руководством Еврокомиссии для повышения эффективности, передает ТАСС.
Фон дер Ляйен добавила, что национальные военные бюджеты стран ЕС выросли на 20%, эти средства начинают компенсировать недофинансирование данной сферы в последние годы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире.
Спикер Палаты представителей Джонсон заявил о планах использовать помощь Украине для восполнения военных запасов США
Джонсон сказал, что в новом пакете «80% расходов на Украину станет пополнением американского оружия и запасов». Он назвал это «очень важной частью» законопроекта, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Кроме того, он подчеркнул, что «любая помощь» властям Украины «конвертируется в кредит». По его словам, «многие люди говорили, что это очень важно».
Джонсон исключил отправку американских военных на Украину. Он отметил, что помощь США «срочно необходима на Украине и в Израиле».
«И мы будем поддерживать Израиль, нашего близкого союзника и дорогого друга, и мы будем стоять за свободу», – сказал Джонсон. Он заявил: «Ответственность за свободный мир была переложена на наши плечи, и мы принимаем эту роль».
Джонсон считает, что экс-президент США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах стать посредником для урегулирования вокруг Украины.
По его словам, меры по защите американской границы не включены в законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, так как демократы «не поддерживают охрану границы» и у него «нет возможности объединить это вместе». Джонсон, как сообщил телеканал, «собирается выдвинуть законопроект о пограничной безопасности, хотя он еще не опубликован».
Напомним, новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS.
Зеленский пожаловался на промедление ЕС с передачей Киеву снарядов и признал продвижение российских войск
Зеленский заявил, что российские войска, у которых есть сильное превосходство в вооружении, «постепенно продвигаются», передает ТАСС.
Он призвал ЕС передать Украине «все, что помогает удерживать линию фронта», а также пожаловался, что Киев «пока не получил миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили».
Зеленский сказал, что ЕС должен «ускорить реализацию договоренностей», поскольку их невыполнение ограничивает возможности ВСУ.
Напомним, Зеленский заявил, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности Украины, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.
Глава ГУР Буданов не поверил в способность Трампа за день урегулировать конфликт на Украине
Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) сказал, что «сильно уважает личность Трампа». Как отметил глава ГУР, Трамп девять раз за свою жизнь «поднимался на вершину, падал на дно жизни, а затем возвращался обратно», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Напомним, Трамп уверен, что способен прекратить конфликт за день. Он объяснил, как собирается остановить конфликт.
В сообщении ведомства в Telegram указано, что за ночь российская ПВО сбила над Белгородской областью две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.
Кроме того, над Ростовской областью сбили три беспилотника, над Воронежской уничтожено три малоразмерных воздушных шара, а также перехвачен беспилотник.
Напомним, Украина стала запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что российские силы отразили контратаки штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Терны (ДНР). Потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной разведки «Пластун-3000», а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР). Противник потерял до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Нетайлово и Карловка (ДНР). За сутки отражены восемь контратак со стороны ВСУ в районах н. п. Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи (ДНР). Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Водяное и Макаровка (ДНР). Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих, танк, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.
На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Казацкое, Берислав и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм гаубица Д-30.