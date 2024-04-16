Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Рогов сообщил о покушении на депутата в Запорожской области
В Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
По информации из Telegram-канала Рогова, покушение совершено на депутата Антона Якименко. Другие подробности не приводятся.
Рогов назвал случившееся терактом, организованным Украиной.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что терроризм стал главным признаком киевского режима.