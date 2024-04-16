Tекст: Ольга Никитина

Он пояснил, что Словакия нуждается в нейтральном статусе Украины, так как членство страны в НАТО поставит под угрозу интересы республики, передает ТАСС.

При этом Фицо высказался за скорейшее начало переговоров между Брюсселем и Киевом о вступлении Украины в Евросоюз.

Он также подчеркнул, что Словакия будет развивать дружеские отношения со всеми заинтересованными в этом государствами, тем самым «обеспечив максимальную реализацию своих суверенных интересов на международной арене».

В ближайшее время словацкие министры посетят с визитами Китай, Азербайджан, Бразилию и Кубу.

Ранее сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов заявили, что когда Российской армией будут решены задачи в рамках спецоперации, вопрос о вступлении Украины в НАТО отпадет сам собой.